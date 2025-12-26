Kaimur News: साइकिल चोरी विवाद में आमने सामने आ गए दो समुदाय, मारपीट और पत्थरबाजी में 14 लोग गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अहिनौरा गांव में साइकिल चोरी को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए. दोनों समुदायों के बीच तनाव हिंसक झड़प में बदल गया और एक-दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी. सूचना पर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार और कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का अवलोकन किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए माहौल शांत कराया.

पुलिस ने बताया कि अहिनौरा गांव में वशिष्ठ राम की साइकिल चोरी हो गई थी. चोरी का आरोप मकबूल मियां के बेटे रौशन पर लगा. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया. कुछ देर बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई की और दोनों पक्षों के लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर मोहनिया थाना ले जाया गया.

डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि साइकिल चोरी ही विवाद की मुख्य वजह थी और फिलहाल अहिनौरा गांव में माहौल सामान्य है. पुलिस की मौजूदगी और अधिकारियों की सतत निगरानी के कारण स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है.

एसपी हरिमोहन शुक्ला और डीएसपी प्रदीप कुमार ने ग्रामीणों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की उग्र प्रतिक्रिया से बचें. उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

