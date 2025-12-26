Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3054516
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur News: साइकिल चोरी विवाद में आमने सामने आ गए दो समुदाय, मारपीट और पत्थरबाजी में 14 लोग गिरफ्तार

Kaimur News: मोहनिया थाना क्षेत्र के अहिनौरा गांव में साइकिल चोरी को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव हिंसक झड़प में बदल गया. एक-दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 26, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

Kaimur News: साइकिल चोरी विवाद में आमने सामने आ गए दो समुदाय
Kaimur News: साइकिल चोरी विवाद में आमने सामने आ गए दो समुदाय

Bihar News: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अहिनौरा गांव में साइकिल चोरी को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए. दोनों समुदायों के बीच तनाव हिंसक झड़प में बदल गया और एक-दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठी-डंडों से मारपीट होने लगी. सूचना पर मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार और कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने स्थिति का अवलोकन किया और तुरंत कार्रवाई करते हुए माहौल शांत कराया.

पुलिस ने बताया कि अहिनौरा गांव में वशिष्ठ राम की साइकिल चोरी हो गई थी. चोरी का आरोप मकबूल मियां के बेटे रौशन पर लगा. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया. कुछ देर बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए त्वरित कार्रवाई की और दोनों पक्षों के लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार कर मोहनिया थाना ले जाया गया.

डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जिनका नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि साइकिल चोरी ही विवाद की मुख्य वजह थी और फिलहाल अहिनौरा गांव में माहौल सामान्य है. पुलिस की मौजूदगी और अधिकारियों की सतत निगरानी के कारण स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी हरिमोहन शुक्ला और डीएसपी प्रदीप कुमार ने ग्रामीणों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की उग्र प्रतिक्रिया से बचें. उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: पटना में 55 करोड़ का साइबर-ATM फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब, बैंक एजेंट समेत 13 अरेस्ट

TAGS

Kaimur NewsBihar News

Trending news

Kaimur News
साइकिल चोरी विवाद में आमने सामने आ गए 2 समुदाय, मारपीट-पत्थरबाजी में 14 लोग गिरफ्तार
Bandhu Tirkey
कांग्रेस में हैं कई स्लीपर सेल, सभी पर नजर रखना मुश्किल: बंधु तिर्की
Vaibhav Suryavanshi
पिता ने बेची जमीन तो बेटे वैभव सूर्यवंशी ने जीता देश का दिल, बना देश का बड़ा सितारा
Bihar politics
खेला होगा...पर किधर होगा..., राजद और कांग्रेस के वार पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार
Ranchi News
पहले गर्लफ्रेंड को मारी दो गोलियां, फिर बनाया कन्फेशन वीडियो और फिर फना हो गया आशिक
Indigo flight
इंडिगो की फ्लाइट का एक और बखेड़ा, उतरना था दरभंगा...पहुंच गई कोलकाता
Bettiah Raj
बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वाले को भेजा गया नोटिस, हो सकता है बुलडोजर एक्शन
East Champaran
उर्वरकों की कालाबाजारी पर विभाग का शिकंजा, जमाखोरी-अवैध भंडारण को रोकने का होगा आदेश
Patna police
पटना में 55 करोड़ का साइबर-ATM फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब, बैंक एजेंट समेत 13 अरेस्ट
patna news
अब न बिजली चोरी, न शॉर्ट सर्किट, पटना को मिलेगी झूलते तारों से मुक्ति, जानिए कैसे