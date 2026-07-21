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कैमूर में पुलिस का बड़ा एक्शन: मोहनिया चेकपोस्ट से वसूली करते 4 जवान अरेस्ट, एक महीने में 15 हो चुके गिरफ्तार

Kaimur News: कैमूर एसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर यातायात डीएसपी और मोहनिया थाना की संयुक्त टीम ने बीती रात मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर छापेमारी की. इस दौरान वाहन चालकों से अवैध उगाही करते हुए सैप के तीन जवानों और एक होमगार्ड जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:33 PM IST
कैमूर में पुलिस का बड़ा एक्शन: मोहनिया चेकपोस्ट से वसूली करते 4 जवान अरेस्ट, एक महीने में 15 हो चुके गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) समेकित जांच चौकी मोहनिया पर छापेमारी, चार जवान गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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