/कैमूर में पुलिस का बड़ा एक्शन: मोहनिया चेकपोस्ट से वसूली करते 4 जवान अरेस्ट, एक महीने में 15 हो चुके गिरफ्तार

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कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर अवैध वसूली के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. जिला पुलिस कप्तान (SP) शिखर चौधरी के निर्देश पर यातायात डीएसपी और मोहनिया थाना की संयुक्त टीम ने बीती रात अचानक छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों से अवैध उगाही करते हुए 3 सैप (SAP) जवानों और एक होमगार्ड जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने इनके पास से 83,300 रुपये नगद और चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं. पुलिस मामले की गहन जांच-पड़ताल में जुटी है.
सबसे हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे तीनों शिफ्टों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के बावजूद इस अवैध उगाही की भनक जांच चौकी प्रभारी (ADTO) आलोक कुमार को नहीं लग सकी. विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी के बाद भी अवैध वसूली का खेल बेधड़क जारी रहना प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
गिरफ्तार आरोपियों में गंगासागर सिंह, बच्चू प्रसाद और मनीराम शर्मा ये तीनों सैप के जवान हैं. साथ ही होमगार्ड सुनील कुमार गुप्ता भी शामिल है.
मोहनिया डीएसपी गोपाल कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच चौकी मोहनिया से 83,300 रुपए के साथ चार लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें तीन सैप के जवान और एक होमगार्ड के जवान शामिल हैं. फिलहाल, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
बता दें कि एक महीने के भीतर इस जांच चौकी पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पूर्व भी छापेमारी कर 4 सैप जवानों और 5 निजी सहायकों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस तरह एक महीने में अबतक कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल