/सुपौल में भीषण गर्मी का कहर, निर्मली स्कूल में प्रार्थना के बाद बेहोश हुईं 4 छात्राएं, निजी क्लीनिक में भर्ती

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सुपौल जिले के निर्मली स्थित कन्या मध्य विद्यालय निर्मली में 4 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को पढ़ाई के दौरान अचानक 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण 4 छात्रों को चक्कर आने, घबराहट और बेहोशी जैसी शिकायत होने पर स्कूल में अफरा-तफरी का आलम हो गया. हालांकि, इसकी जानकारी मिलते ही विद्यालय के शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए चारों छात्रों की प्रारंभिक देखरेख की, जिसके बाद एक छात्रा की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसे नजदीक के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है.
बताया जा रहा है कि चार छात्रों की तबियत बिगड़ने के बाद शिक्षकों ने स्कूल में ही पहले प्रारंभिक देखरेख के तौर पर उसे पानी के छींटे दिये गए और पंखा के पास आराम से बैठा कर उसकी समुचित रूप से प्रारंभिक देखभाल की गई, जिसमें तीन छात्रों की स्थिति में सुधार हो गया. जबकि, एक छात्रा अंशु कुमारी की स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे नजदीक के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज डॉक्टर के देखरेख में निजी क्लिनिक में शुरू करवाया गया.
इस मामले को लेकर स्कूल के हेड मास्टर बद्री नारायण वर्मा ने बताया कि स्कूल में चेतना सत्र के बाद तीन चार छात्रों की तबियत बिगड़ी, जिसके बाद छात्रों को स्कूल में ही प्रारंभिक देखभाल किया गया, उसे पानी के छींटे देकर पंखा के पास बैठाया गया, कुछ देर के बाद तीन छात्रों की तबियत में सुधार हो गई, लेकिन एक 7वीं कक्षा की छात्रा अंशु कुमारी की तबियत काफी खराब थी. जिसे इलाज के किए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की तरफ से छात्रा का इलाज शुरू किया गया.
बताया गया कि छात्रा की हालत में सुधार हुई है. हेडमास्टर बद्री नारायण वर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण छात्रों की तबियत बिगड़ी है. फिलहाल, अब सभी छात्रों की तबियत ठीक है.
रिपोर्ट: सुभाष चंद्रा