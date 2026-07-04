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सुपौल में भीषण गर्मी का कहर, निर्मली स्कूल में प्रार्थना के बाद बेहोश हुईं 4 छात्राएं, निजी क्लीनिक में भर्ती

Supaul News: भीषण गर्मी से आम जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, इसका असर अब स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर भी पड़ने लगा है. सुपौल के निर्मली स्कूल में प्रार्थना के बाद 4 छात्राएं बेहोश हो गईं, जो निजी क्लीनिक में भर्ती हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:44 PM IST
सुपौल में भीषण गर्मी का कहर, निर्मली स्कूल में प्रार्थना के बाद बेहोश हुईं 4 छात्राएं, निजी क्लीनिक में भर्ती
Image Credit: (Z News) स्कूल में पढ़ाई के दौरान चार छात्रों की तबीयत बिगड़ीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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