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मोहनिया में ट्रकों से अवैध वसूली में BSAP के 4 जवान गिरफ्तार, 300 रुपए दिहाड़ी पर रखे थे गुर्गे

Mohania News: पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान घटनास्थल से कुल 57,760 रुपए की नकद राशि और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो वे वसूली के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध कागजात पेश नहीं कर सके.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:50 PM IST
मोहनिया में ट्रकों से अवैध वसूली में BSAP के 4 जवान गिरफ्तार, 300 रुपए दिहाड़ी पर रखे थे गुर्गे
Image Credit: (Z News) ट्रकों से अवैध वसूली में BSAP के 4 जवान गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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