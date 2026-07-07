/मोहनिया में ट्रकों से अवैध वसूली में BSAP के 4 जवान गिरफ्तार, 300 रुपए दिहाड़ी पर रखे थे गुर्गे

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कैमूर जिले के मोहनिया में NH-19 पर परिवहन विभाग के वाहन जांच केंद्र के पास चल रहे अवैध वसूली का पुलिस ने खुलासा किया है. अनुमंडल कार्यालय मोहनिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी गोपाल कृष्ण ने बताया कि पुलिस ने मौके से ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए 9 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के 4 जवान और 5 आम नागरिक (सिविलियन) शामिल हैं.
डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी ट्रैफिक की ओर से किया गया. छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के जांच केंद्र के पास बनी दो संदिग्ध झोपड़ियों पर धावा बोला. इस दौरान पुलिस ने मौके से ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए कुल 9 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
डीएसपी गोपाल कृष्ण ने बताया कि ये नागरिक इन जवानों के इशारे पर सड़कों पर ट्रॉली (बैरियर) लगाने और हटाने का काम करते थे, ताकि ट्रकों को रोककर उनसे पैसे वसूले जा सकें. पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये सिविलियन महीने में 20 से 25 दिन इसी अवैध काम में संलिप्त रहते थे और उन्हें इसके बदले प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी मिलती थी.
पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान घटनास्थल से कुल 57,760 रुपए की नकद राशि और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो वे वसूली के संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध कागजात पेश नहीं कर सके.
इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट में परिवहन विभाग या अन्य किसी अधिकारी की मिलीभगत तो नहीं थी.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल