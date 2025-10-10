Advertisement
तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने छोड़ दी राजद

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव का ऐलान हुए अभी दो से तीन दिन हुए हैं कि नेताओं में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है. कई नेता अपने लिए सुरक्षित कोना तलाशने में जुटे हैं. कुछ को शरण मिल गया है तो कुछ अभी तलाश में जुटे हैं. कुल मिलाकर 'आयाराम-गयाराम' के हालात पैदा हो गए हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:04 PM IST

Bihar Chunav 2025: एनडीए और महागठबंधन, दोनों धड़ों में अभी तक सीट शेयरिंग सुलझी नहीं है, लेकिन नेताओं का 'आयाराम-गयाराम' का खेल चालू हो गया है. एक तरफ मोहनिया से राजद विधायक संगीता कुमारी ने राजद छोड़कर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के 4 नेताओं ने तेजस्वी की मौजूदगी में राजद ज्वाइन कर नीतीश कुमार को सकते में ला दिया है. माना जा रहा है कि मोहनिया विधायक संगीता कुमारी भाजपा से अगला विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. संगीता कुमारी राजद से पहले से नाराज चल रही थीं और चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. वे भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं.

READ ALSO: सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जदयू छोड़ इन बड़े नेताओं ने थामा राजद का दामन

इस्तीफा देने के बाद संगीता कुमारी ने बताया कि यह फैसला उन्होंने क्षेत्र की जनता के हितों के चलते लिया है. हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने या फिर पार्टी से अगला चुनाव लड़ने के बारे में औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक हलकों में जो खबरें तैर रही हैं, उसके अनुसार वे भाजपा से ही अगला चुनाव लड़ने जा रही हैं. 

बताया जा रहा है कि संगीता कुमारी पिछले कुछ समय लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में थीं. जानकारों का कहना है कि संगीता कुमारी के इस्तीफे से राजद को बड़ा झटका लगा है. इसके बाद मो​हनिया सीट से मुकाबला अब रोचक हो गया है.

READ ALSO: गोविंदगंज सीट को लेकर NDA में हो रहा घमासान, BJP और LJPR में चल रही नूराकुश्ती!

