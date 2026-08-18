कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में 'तलाक विवाद' में पति ने पत्नी को मारी गोली

राज्य चुनें
कैमूर जिला के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवार गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर पोखरे के पास एक 20 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. मृतक की पहचान रतवार गांव निवासी महेंद्र यादव के बेटे दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतक दिलीप कुमार सोमवार (17 अगस्त) की दोपहर घर से भैंस चराने के लिए बधार की ओर निकला था. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा और भैंसें इधर-उधर भागने लगीं, तो पिता महेंद्र यादव खोजबीन करते हुए बधार पहुंचे. इसी दौरान रतवार से दक्षिण कुसडिहरा मार्ग स्थित योगेंद्र सिंह के चेंबर के समीप पोखरे के किनारे दिलीप का शव पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया
सूचना पर पहुंची भभुआ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों व भाकपा-माले नेता ने आरोप लगाया कि दिलीप को बंधक बनाकर गला दबाकर उसकी हत्या की गई है. परिजनों ने प्रशासन से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, 10 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
पटना में पति ने पत्नी को मारी गोली
उधर, राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके में एक महिला को उसके ही पति द्वारा गोली मारने की बात सामने आई है. घटना पीपरा थाना के सैदपुर लोदीपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था. तलाक के विवाद को लेकर ही पति ने पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सूचना पर पीपरा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के परिजनों की मदद से उसे आनन फानन में प्राथमिक चिकित्सा के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा. घटना रविवार (16 अगस्त) की देर शाम की है.
कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस
जानकारी के मुताबिक, आरोपी सूरज पिपलावा थाना क्षेत्र के बेला तरहारी गांव का रहने वाला है. उसकी शादी वर्ष 2021 में पीपरा के सैदपुर लोदीपुर निवासी स्व रामबली सिंह की बेटी रंजू कुमारी के साथ हुई थी. शादी के एक साल तो सबकुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में रंजू के साथ उसका पति अक्सर झगड़ा करता था. झगड़े में मारपीट की नौबत भी आती थी. झगड़े के कारण रंजू मायके में ही रहने लगी. इस दौरान आरोपी ने दूसरी शादी कर ली. मामला कोर्ट तक पहुंच गया. सूरज को अक्सर कोर्ट का चक्कर लग रहा था. उसपर से उसे रंजू को कोर्ट के आदेश पर मासिक खर्च देने की भी चिंता सता रही थी. इस बात पर भी झगड़ा बढ़ गया.
खगौल स्टेशन के पास से गिरफ्तार हुआ आरोपी
सूरज बीते रविवार की शाम बाइक से अपने ससुराल पीपरा पहुंचा और अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा. इस दौरान उसने देशी कट्टा से उस पर फायर कर दिया. गोली रंजू के हाथ में लगी वह जख्मी होकर गिर पड़ी. आसपास के लोगों को जमा होते देखकर आरोपी फरार हो गया. बाद में तकनीकी अनुसंधान की मदद से आरोपी को खगौल स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया गया. आरोपी बिहार से बाहर भागने की फिराक में था.
कैमूर से मुकुल जायसवाल और पटना से प्रभारंजन की रिपोर्ट