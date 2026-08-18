Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में तलाक विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली

कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में 'तलाक विवाद' में पति ने पत्नी को मारी गोली

Bihar Crime News: कैमूर जिला के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवार गांव में एक युवक का शव पोखर के पास मिलने से हड़कंप मच गया. परिवार ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है. वहीं, दूसरी ओर पटना के मसौढ़ी इलाके में तलाक को लेकर हुए विवाद में युवक ने अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:10 AM IST
कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में 'तलाक विवाद' में पति ने पत्नी को मारी गोली
Image Credit: कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में &#039;तलाक विवाद&#039; में पति ने पत्नी को मारी गोली (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JSSC-CGL परीक्षा रद्द: छात्रों के दबाव में झुकी हेमंत सरकार, CBI जांच की मांग बरकरार
2
3
4
5