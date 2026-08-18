कैमूर में पोखरे के पास मिला युवक का शव, पटना में 'तलाक विवाद' में पति ने पत्नी को मारी गोली

कैमूर जिला के भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवार गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर पोखरे के पास एक 20 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. मृतक की पहचान रतवार गांव निवासी महेंद्र यादव के बेटे दिलीप कुमार यादव के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतक दिलीप कुमार सोमवार (17 अगस्त) की दोपहर घर से भैंस चराने के लिए बधार की ओर निकला था. शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा और भैंसें इधर-उधर भागने लगीं, तो पिता महेंद्र यादव खोजबीन करते हुए बधार पहुंचे. इसी दौरान रतवार से दक्षिण कुसडिहरा मार्ग स्थित योगेंद्र सिंह के चेंबर के समीप पोखरे के किनारे दिलीप का शव पड़ा मिला. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.