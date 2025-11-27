Advertisement
Kaimur News: भभुआ में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई, नियमों का नहीं कर रहे थे पालन... लगाया जा रहा 50 हजार तक का जुर्माना

Kaimur News: भभुआ में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. चेतावनी के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था. जिसके बाद ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:27 PM IST

Kaimur News: पिछले कुछ दिनों से भभुआ में लगातार अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. नगर परिषद भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पूर्व में कई बार दुकानदारों और अस्थाई अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. ऐसे लोगों पर 500 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: Bihar News: सीवान में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में की लूटपाट, एक बदमाश गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि कई दुकानदार अपनी दुकानों के आगे गंदगी फैला देते हैं, जिससे शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है. ऐसे दुकानदारों से भी नगर परिषद द्वारा जुर्माना वसूला गया है. इसके साथ ही शहर में बढ़ते जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बिना नंबर, बिना लाइसेंस और नियम विरुद्ध तरीके से संचालन कर रहे ई-रिक्शा चालकों पर भी सक्षम प्राधिकार द्वारा कार्रवाई की गई है. पदाधिकारी ने बताया कि नगर परिषद ने पूरे शहर में विशेष ड्राइव चलाकर सड़क किनारे, फुटपाथ, बाजार क्षेत्र और मुख्य चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना बनाई है. पिछले तीन दिनों में नगर परिषद ने 50 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है, जो अभियान की गंभीरता को दर्शाता है. 

संजय उपाध्याय ने कहा कि सभी दुकानदारों को पहले ही अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी, लेकिन कुछ अस्थाई अतिक्रमणकारियों की मानसिकता है कि अभियान के तुरंत बाद वे फिर से दुकानें लगा देते हैं. उन्होंने ऐसे लोगों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और जाम मुक्त बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें. उन्होंने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

Kaimur News: भभुआ में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई, नियमों का नहीं कर रहे थे पालन
