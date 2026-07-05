/भभुआ से लापता विवाहिता मोहनिया से बरामद:12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, SP के निर्देश पर बनी थी स्पेशल टीम

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Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र से लापता हुई एक विवाहिता को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया. मोहनिया DSP गोपाल कृष्ण ने अपने अनुमंडल कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2026 को सोनहन थाना क्षेत्र के पचगांवा निवासी निर्मल बिंद (अपहृता के पिता) ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया, जिसके आधार पर भभुआ थाना में कांड संख्या 667/26 दर्ज किया गया.
शिकायत के अनुसार, निर्मल बिंद की बेटी, जिसकी शादी भभुआ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-3 में हुई है. 3 जुलाई की शाम बैंक के किसी कार्य से भभुआ शहर आई थी. इसके बाद वह लापता हो गई और वापस घर नहीं लौटी. मामले में मोड़ तब आया, जब 4 जुलाई की सुबह अपहृता के परिजनों के मोबाइल पर एक वीडियो संदेश प्राप्त हुआ. वीडियो में महिला ने रोते हुए दावा किया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और वे उसे कहीं दूर बेचने की कोशिश कर रहे हैं. इसके तुरंत बाद परिजनों को एक फोन कॉल भी आया, जिसमें इसी बात को दोहराया गया.
घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए कैमूर SP के निर्देश पर एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें भभुआ और मोहनिया थानों की पुलिस को शामिल किया गया. DSP गोपाल कृष्ण ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर संदिग्ध क्षेत्र की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र में की गई. परिजनों को भेजे गए वीडियो में दिखाई दे रही छत कंडी और पटिया की बनी थी. इसी आधार पर महाराणा प्रताप कॉलेज के पूर्वी हिस्से में स्थित लगभग 100 से अधिक मकानों, झाड़ियों और संदिग्ध ठिकानों की गहन तलाशी ली गई.
4 जुलाई की रात लगभग 11 बजे पुलिस टीम ने जगजीवन राम हॉस्टल के समीप एक अर्धनिर्मित मकान से महिला को सकुशल बरामद कर लिया. बरामदगी के समय वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था. महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल अनुमंडल अस्पताल, मोहनिया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. DSP गोपाल कृष्ण ने स्पष्ट किया कि महिला फिलहाल सुरक्षित है, उसे कोई बाहरी चोट नहीं है और वह खतरे से बाहर है. हालांकि, वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है. पुलिस एफएसएल (FSL) टीम की मदद से साक्ष्य जुटा रही है और मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल