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भभुआ से लापता विवाहिता मोहनिया से बरामद:12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, SP के निर्देश पर बनी थी स्पेशल टीम

Kaimur News: कैमूर के भभुआ से लापता विवाहिता को पुलिस ने महज 12 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया. वीडियो संदेश और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गठित विशेष टीम ने मोहनिया के एक अर्धनिर्मित मकान से महिला को खोज निकाला. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:53 PM IST
भभुआ से लापता विवाहिता मोहनिया से बरामद:12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, SP के निर्देश पर बनी थी स्पेशल टीम
Image Credit: भभुआ से लापता विवाहिता मोहनिया से बरामद:12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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