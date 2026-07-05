/भभुआ से लापता विवाहिता मोहनिया से बरामद:12 घंटे में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी, SP के निर्देश पर बनी थी स्पेशल टीम

4 जुलाई की रात लगभग 11 बजे पुलिस टीम ने जगजीवन राम हॉस्टल के समीप एक अर्धनिर्मित मकान से महिला को सकुशल बरामद कर लिया. बरामदगी के समय वहां कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था. महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल अनुमंडल अस्पताल, मोहनिया ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. DSP गोपाल कृष्ण ने स्पष्ट किया कि महिला फिलहाल सुरक्षित है, उसे कोई बाहरी चोट नहीं है और वह खतरे से बाहर है. हालांकि, वह अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है. पुलिस एफएसएल (FSL) टीम की मदद से साक्ष्य जुटा रही है और मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.