Cold Wave Report: जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में भागलपुर, कैमूर में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड ने भागलपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. मौसम ने ऐसा करवट बदली है कि मैदानी इलाका होने के बावजूद भागलपुर में पहाड़ी ठंड का एहसास हो रहा है. बीते 24 घंटों में ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि लोग इसे कश्मीर और नैनीताल जैसी सर्दी से जोड़कर देख रहे हैं. सुबह होते ही घना कोहरा, सर्द पछुवा हवा और बढ़ती गलन ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है. आंकड़ों पर नजर डालें तो कश्मीर में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान केवल 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है. यानी ठंड के मामले में भागलपुर किसी भी पहाड़ी इलाके से कम नहीं नजर आ रहा. सर्द पछुवा हवा के चलते गलन लगातार बढ़ रही है. खुले में निकलना मुश्किल होता जा रहा है.

मौसम विभाग के मुताबिक, तापमान में गिरावट और घने कुहासे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ा है. ठंड और कोहरे के इस दोहरे असर ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए सरकारी और निजी स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में 31 दिसंबर तक पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है और स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन ठंड से राहत के आसार नहीं हैं. गलन का असर और तेज होगा और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें.

उधर कैमूर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां Z Media पर खबर चलने के बाद नगर परिषद ने अलाव की व्यवस्था की, लेकिन रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है. फारबिसगंज में बीते कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड के बढ़ते प्रकोप और कनकनी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह और देर रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. ऐसे में गरीब, मजदूर, यात्री और मरीजों के परिजनों के लिए अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने अलाव के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

फॉरबिसगंज से कुमार नितेश और भागलपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट