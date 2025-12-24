Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3051501
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Cold Wave Report: जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में भागलपुर, कैमूर में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

Aaj Ki Mausam Report: भागलपुर में अधिकतम तापमान केवल 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है. सुबह-सुबह घने कुहासे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है. उधर कैमूर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां Z Media पर खबर चलने के बाद नगर परिषद ने अलाव की व्यवस्था की, लेकिन प्रमुख स्थानों पर लोग अभी तक ठिठुरने को मजबूर हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:36 AM IST

Trending Photos

भागलपुर में कड़ाके की सर्दी
भागलपुर में कड़ाके की सर्दी

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड ने भागलपुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. मौसम ने ऐसा करवट बदली है कि मैदानी इलाका होने के बावजूद भागलपुर में पहाड़ी ठंड का एहसास हो रहा है. बीते 24 घंटों में ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि लोग इसे कश्मीर और नैनीताल जैसी सर्दी से जोड़कर देख रहे हैं. सुबह होते ही घना कोहरा, सर्द पछुवा हवा और बढ़ती गलन ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है. आंकड़ों पर नजर डालें तो कश्मीर में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान केवल 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया है. यानी ठंड के मामले में भागलपुर किसी भी पहाड़ी इलाके से कम नहीं नजर आ रहा. सर्द पछुवा हवा के चलते गलन लगातार बढ़ रही है. खुले में निकलना मुश्किल होता जा रहा है. 

मौसम विभाग के मुताबिक, तापमान में गिरावट और घने कुहासे की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ा है. ठंड और कोहरे के इस दोहरे असर ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए सरकारी और निजी स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में 31 दिसंबर तक पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है और स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन ठंड से राहत के आसार नहीं हैं. गलन का असर और तेज होगा और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें.

उधर कैमूर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. यहां Z Media पर खबर चलने के बाद नगर परिषद ने अलाव की व्यवस्था की, लेकिन रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है. फारबिसगंज में बीते कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड के बढ़ते प्रकोप और कनकनी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह और देर रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. ऐसे में गरीब, मजदूर, यात्री और मरीजों के परिजनों के लिए अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने अलाव के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

फॉरबिसगंज से कुमार नितेश और भागलपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट

TAGS

Bhagalpur WeatherKaimur WeatherCold Wave

Trending news

Bhagalpur Weather
जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में भागलपुर, कैमूर में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कनकनी
Patna Petrol Diesel Price Today
लगातार दूसरे दिन बढ़ीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, देखिए अब कितना पहुंचा रेट?
Jharkhand Weather
झारखंड में क्रिसमस पर होगी कड़ाके की ठंड! 3 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना
Bihar Weather
भयंकर ठंड की चपेट में बिहार, आज 14 जिलों में 'कोल्ड डे' घोषित, IMD की चेतावनी देखें
Farbisganj Cold Wave
फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता
Nawada News
नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना पर बरसे कौशल यादव, बोले- अपराधियों का कोई मजहब-जात नही
Bihar News
धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल
Bihar Weather
नालांदा में घने कोहरे से शून्य हुई विजिलिबिलिटी, इन जिलों में भी 'कोल्ड डे' घोषित
Munger News
Munger News: पत्नी की अर्थी निकलने से पहले पति ने भी तोड़ा दम
siwan news
Siwan News: सीवान में भ्रष्ट SI को 40 हजार घूस लेते निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार