Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025843
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

भभुआ सदर अस्पताल में हिंसक झड़प, मरीज के परिजनों और गार्ड के बीच चले लाठी-डंडे

Bihar Crime: भभुआ सदर अस्पताल में व्हीलचेयर को लेकर गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच दो घंटे तक हिंसक विवाद हुआ. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:48 AM IST

Trending Photos

Bihar Crime: एक बार फिर चर्चाओं में भभुआ का सदर अस्पताल है. कभी पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की बात सामने आती है, तो कभी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं. बीती रात भभुआ प्रखंड के बरहुली गांव के एक व्यक्ति ने अपने 52 वर्षीय पिता को इ
Bihar Crime: एक बार फिर चर्चाओं में भभुआ का सदर अस्पताल है. कभी पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की बात सामने आती है, तो कभी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं. बीती रात भभुआ प्रखंड के बरहुली गांव के एक व्यक्ति ने अपने 52 वर्षीय पिता को इ

Bihar Crime: एक बार फिर चर्चाओं में भभुआ का सदर अस्पताल है. कभी पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की बात सामने आती है, तो कभी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं. बीती रात भभुआ प्रखंड के बरहुली गांव के एक व्यक्ति ने अपने 52 वर्षीय पिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल के चौथे मंजिल जनरल वार्ड में भर्ती कराया. मरीज के परिजन ने वृद्ध व्यक्ति को व्हीलचेयर से लेकर इलाज कराया, लेकिन अस्पताल के गार्ड ने इसे नीचे इमरजेंसी में रखने को कहा. परिजनों ने बताया कि मरीज की तबीयत नाजुक है और बाथरूम तक जाने में परेशानी हो सकती है. इसी बात को लेकर गार्ड और परिजनों के बीच तीखी बहस हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई और अस्पताल परिसर में लगभग दो घंटे तक जारी रही.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस दौरान सदर अस्पताल में तैनात गार्ड और मरीज के परिजन एक-दूसरे पर लाठी-डंडे चलाते नजर आए. अस्पताल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. घटना के दौरान उपचार में आए अन्य मरीज और उनके परिजन काफी सहमे हुए थे. इस मामले ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें: कटिहार में कच्ची शराब का कारोबार ध्वस्त, पटना से नशीली टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन की प्रतिक्रिया
कैमूर के सिविल सर्जन डॉ. चंदेश्वरी रजक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सतर्कता आवश्यक है.

मरीजों की सुविधा और सम्मान की आवश्यकता
यह विवाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाता है. उपचार कराने आए मरीज और उनके परिजन असहज महसूस कर रहे हैं. ऐसे में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल सुधार के उपाय करें ताकि मरीजों को उचित और सम्मानजनक सेवा मिल सके.

रिपोर्ट:  मुकुल जायसवाल

TAGS

Bihar crime

Trending news

West Champaran
पश्चिम चंपारण में जहाज से टकराई नाव, 15 लोग थे सवार... 2 लड़कियां लापता
Bihar Weather
Bihar Weather Update: ठंड सताएगी या मिलेगी राहत? जानें मौसम विभाग की चेतावनी
Muzaffarpur Crime
विवाद बना मौत की वजह, पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी
patna news
Patna: लुटेरों के हौसले हुए बुलंद, दो महिलाओं के गले से छिनी सोने की चेन
jehanabad crime
जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद
Bihar News
बिहार-नेपाल सीमा से सौ से ज्यादा लड़कियां गायब, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
Bagaha Police
बगहा जिले की नई प्रभारी SP निर्मला कुमारी ने संभाला चार्ज, थानों का किया निरीक्षण
Sitamarhi News
Sitamarhi News: बेलसंड के विधायक को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने पूरी की ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग, मां संग शेयर किया भावुक वीड
Pawan Singh
पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी एक साथ कपिल शर्मा के मंच पर!