भभुआ सदर अस्पताल में हिंसक झड़प, मरीज के परिजनों और गार्ड के बीच चले लाठी-डंडे

Bihar Crime: भभुआ सदर अस्पताल में व्हीलचेयर को लेकर गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच दो घंटे तक हिंसक विवाद हुआ. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
Bihar Crime: एक बार फिर चर्चाओं में भभुआ का सदर अस्पताल है. कभी पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत की बात सामने आती है, तो कभी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं. बीती रात भभुआ प्रखंड के बरहुली गांव के एक व्यक्ति ने अपने 52 वर्षीय पिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल के चौथे मंजिल जनरल वार्ड में भर्ती कराया. मरीज के परिजन ने वृद्ध व्यक्ति को व्हीलचेयर से लेकर इलाज कराया, लेकिन अस्पताल के गार्ड ने इसे नीचे इमरजेंसी में रखने को कहा. परिजनों ने बताया कि मरीज की तबीयत नाजुक है और बाथरूम तक जाने में परेशानी हो सकती है. इसी बात को लेकर गार्ड और परिजनों के बीच तीखी बहस हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई और अस्पताल परिसर में लगभग दो घंटे तक जारी रही.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस दौरान सदर अस्पताल में तैनात गार्ड और मरीज के परिजन एक-दूसरे पर लाठी-डंडे चलाते नजर आए. अस्पताल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. घटना के दौरान उपचार में आए अन्य मरीज और उनके परिजन काफी सहमे हुए थे. इस मामले ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रशासन की प्रतिक्रिया
कैमूर के सिविल सर्जन डॉ. चंदेश्वरी रजक ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सतर्कता आवश्यक है.
मरीजों की सुविधा और सम्मान की आवश्यकता
यह विवाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाता है. उपचार कराने आए मरीज और उनके परिजन असहज महसूस कर रहे हैं. ऐसे में प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल सुधार के उपाय करें ताकि मरीजों को उचित और सम्मानजनक सेवा मिल सके.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल