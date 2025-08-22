Kaimur Amrit Bharat Express News: कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस

कैमूर जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब दिल्ली जाने के लिए जिले को अमृत भारत योजना के तहत नई ट्रेन की सौगात मिली है. गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर इसे मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. विधायक संगीता कुमारी का स्वागत स्टेशन प्रशासन की ओर से शॉल और बुके देकर किया गया. साथ ही स्टेशन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और यात्री शामिल हुए.

अमृत भारत एक्सप्रेस हफ्ते में दो दिन चलेगी. अप लाइन ट्रेन का नंबर 03621 और डाउन लाइन का नंबर 03622 रखा गया है. इस ट्रेन में 8 स्लीपर कोच, 11 जनरल कोच और एक पैंट्री कार शामिल है. यह ट्रेन भभुआ रोड स्टेशन पर दोपहर 1:20 बजे पहुंची, जहां से इसे आगे दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने बताया कि यह ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. दिल्ली जाने के लिए यह ट्रेन कैमूर के लोगों के लिए बड़ी राहत है. साथ ही बहुत जल्द बंदे भारत ट्रेन भी यहां से चलेगी, जिसका ठहराव मोहनिया में होगा.'

इनपुट- नरेंद्र जायसवाल

