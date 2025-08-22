Kaimur Amrit Bharat Express News: कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892218
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur Amrit Bharat Express News: कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस

कैमूर जिले के लोगों के लिए रेल यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से गया–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद भभुआ रोड रेलवे स्टेशन से मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

कैमूर से दिल्ली तक नई रेल सेवा की शुरुआत
कैमूर से दिल्ली तक नई रेल सेवा की शुरुआत

कैमूर जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब दिल्ली जाने के लिए जिले को अमृत भारत योजना के तहत नई ट्रेन की सौगात मिली है. गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर इसे मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. विधायक संगीता कुमारी का स्वागत स्टेशन प्रशासन की ओर से शॉल और बुके देकर किया गया. साथ ही स्टेशन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और यात्री शामिल हुए.

अमृत भारत एक्सप्रेस हफ्ते में दो दिन चलेगी. अप लाइन ट्रेन का नंबर 03621 और डाउन लाइन का नंबर 03622 रखा गया है. इस ट्रेन में 8 स्लीपर कोच, 11 जनरल कोच और एक पैंट्री कार शामिल है. यह ट्रेन भभुआ रोड स्टेशन पर दोपहर 1:20 बजे पहुंची, जहां से इसे आगे दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने बताया कि यह ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. दिल्ली जाने के लिए यह ट्रेन कैमूर के लोगों के लिए बड़ी राहत है. साथ ही बहुत जल्द बंदे भारत ट्रेन भी यहां से चलेगी, जिसका ठहराव मोहनिया में होगा.'

इनपुट- नरेंद्र जायसवाल

ये भी पढ़ें- 'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का हमला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kaimur NewsPM Narendra ModiGaya Delhi Amrit Bharat Express

Trending news

Kaimur News
कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Supreme Court
Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Vibha Devi
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
Chirag Paswan
बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रहे है राजद, चिराग का तेजस्वी पर बड़ा वार
RJD
पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल
PM Modi Gayaji Rally
'बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं...', डेमोग्रॉफी पर PM ने विपक्ष को घेरा
PM Modi Gayaji Rally
'कांग्रेस और राजद वाले नए कानून से डर क्यों रहे हैं..; भ्रष्टाचार पर PM मोदी का अटैक
Dharmshila Gupta
'बिहार में सर्कस कर रहे हैं,' राहुल और तेजस्वी पर भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता का तंज
PM Modi Gayaji Rally
'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का हमला
Ashokv Chaudry
'पिंडदान' जैसी भाषा राजद को शोभा देती है: अशोक चौधरी
;