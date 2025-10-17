Bihar Chunav 2025: वोटिंग से पहले 20 लाख कैश जब्त, कैमूर में हड़कंप

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है. राज्य कर विभाग और मल्टी एजेंसी की संयुक्त टीम जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह-जगह चेकिंग अभियान चला रही है. इसी क्रम में अब तक करीब 20 लाख रुपए नकद जब्ती की कार्रवाई की जा चुकी है.

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसके बाद से प्रशासन की टीमें लगातार सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न थानों और चेकपोस्टों से कुल 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं. इसमें भभुआ थाना क्षेत्र से 3 लाख 71 हजार, कुदरा थाना क्षेत्र से 4 लाख 30 हजार और ककरैत स्थित मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट से बीती रात 12 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

अभय कुमार ने आगे बताया कि नियम के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त होने पर उसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है. आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के पदाधिकारी करेंगे. उन्होंने कहा कि जब्त राशि किसी कंपनी की थी, जिसे व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था.

इसके बावजूद उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की. संयुक्त आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता अवधि में बड़ी मात्रा में नगद राशि का परिवहन न करें.

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नकद लेन-देन की सीमा 50 हजार रुपए तय की गई है. इससे अधिक राशि साथ ले जाने की स्थिति में वैध दस्तावेज आवश्यक हैं. बिना दस्तावेज भारी नकदी ले जाने पर उसे जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान लगातार जारी रहेगा.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:'राहुल-तेजस्वी सब केकड़े', बीजेपी नेता का विवादित बयान, आ सकता है सियासी तूफान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!