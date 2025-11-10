Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2995630
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Bihar Chunav 2025: कर्नाटक पुलिस जवान की बिहार में मौत, चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान की मौत हो गई. कैमूर जिले के रामगढ़ हाई स्कूल में ठहरे कर्नाटक पुलिस के कांस्टेबल राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हुई है. रेफरल अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्नाटक पुलिस जवान की हार्ट अटैक से मौत
चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्नाटक पुलिस जवान की हार्ट अटैक से मौत

Bihar Chunav 2025: कैमूर जिले के रामगढ़ में चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात एक कर्नाटक पुलिस के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक पुलिस कर्मी की पहचान कर्नाटक पुलिस के कांस्टेबल राजकुमार के रूप में हुई है. वे विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत रामगढ़ हाई स्कूल में ठहरे हुए थे.

अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ

जानकारी के अनुसार, सुबह के समय राजकुमार को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उनके साथी जवानों ने तत्काल उन्हें रेफरल अस्पताल, रामगढ़ ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया शव

रेफरल अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि पुलिस जवान को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. चिकित्सक ने कहा कि शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा जा रहा है.

शव को गृह राज्य कर्नाटक भेजने की प्रक्रिया शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे. वरीय अधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी गई है. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मृतक जवान के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके गृह राज्य कर्नाटक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

सुरक्षा बलों में शोक की लहर

वहीं, इस घटना से चुनावी ड्यूटी पर तैनात अन्य सुरक्षा बलों में भी शोक की लहर है. साथी जवानों ने बताया कि राजकुमार अपने व्यवहार से सभी के बीच बेहद लोकप्रिय थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे.

यह भी पढ़ें: 'कट्टा नहीं, विकास की सरकार चाहिए', NDA ने RJD कार्यकाल पर दी तीखी प्रतिक्रिया

दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को

यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है, जब कैमूर जिले में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. सुरक्षा बल लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पर ड्यूटी में जुटे हुए हैं.

रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:Bihar Chunav 2025: बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
कर्नाटक पुलिस जवान की बिहार में मौत, चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान
Bihar Five Family Members Died in Danapur House Collapse
पटना में मकान की छत गिरने से पूरे परिवार की दर्दनाक मौत
Gopalganj news
दूसरे चरण के मतदान से पहले गोपालगंज में भारी बवाल, भीड़ ने फूंक दी पुलिस की गाड़ी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का चुनावी शोर थमा, अब मतदान पर सबकी नजर, नेपाल बॉर्डर सील
Mukesh Sahni
NDA से संपर्क की अफवाहों पर भड़के मुकेश सहनी, कहा- तेजस्वी को CM बनाकर ही मानूंगा
bihar chunav 2025
दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान, थमा चुनावी शोर और बढ़ी निगरानी
Jehanabad news
जहानाबाद में थमा चुनावी शोर, शांत हुआ माहौल, अब सबकी निगाहें मतदान पर
Bihar Rashtrapati Shasan
Do You Know: बिहार में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन?
Bettiah news
बेतिया में चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, बुर्का-घूंघट में मतदाताओं की होगी पहचान जांच
Munger
मुंगेर में दहशत! दो दिन से लापता युवक का शव तालाब में बरामद, सदमे में परिजन