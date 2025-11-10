Bihar Chunav 2025: कर्नाटक पुलिस जवान की बिहार में मौत, चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से गई जान

Bihar Chunav 2025: कैमूर जिले के रामगढ़ में चुनाव ड्यूटी के दौरान तैनात एक कर्नाटक पुलिस के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मृतक पुलिस कर्मी की पहचान कर्नाटक पुलिस के कांस्टेबल राजकुमार के रूप में हुई है. वे विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत रामगढ़ हाई स्कूल में ठहरे हुए थे.

अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ

जानकारी के अनुसार, सुबह के समय राजकुमार को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उनके साथी जवानों ने तत्काल उन्हें रेफरल अस्पताल, रामगढ़ ले जाया गया. अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया शव

रेफरल अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि पुलिस जवान को हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. चिकित्सक ने कहा कि शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा जा रहा है.

शव को गृह राज्य कर्नाटक भेजने की प्रक्रिया शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे. वरीय अधिकारियों को इस घटना की सूचना दे दी गई है. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मृतक जवान के पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक उनके गृह राज्य कर्नाटक भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सुरक्षा बलों में शोक की लहर

वहीं, इस घटना से चुनावी ड्यूटी पर तैनात अन्य सुरक्षा बलों में भी शोक की लहर है. साथी जवानों ने बताया कि राजकुमार अपने व्यवहार से सभी के बीच बेहद लोकप्रिय थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे.

दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को

यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है, जब कैमूर जिले में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. सुरक्षा बल लगातार विभिन्न मतदान केंद्रों पर ड्यूटी में जुटे हुए हैं.

रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल

