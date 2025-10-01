Bihar Chunav 2025: बसपा ने कैमूर की चारों सीटों के लिए घोषित किए प्रत्याशी, चैनपुर में धीरज सिंह को बनाया फाइनल उम्मीदवार

Bihar Chunav 2025: बिहार में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगमी तेज हो गई है. कैमूर जिले की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने बड़ा दांव खेला है. जिले की चारों विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. जिला अध्यक्ष छोटे लाल राम ने जानकारी दी कि कुछ दिन पहले ही भभुआ से विकास पटेल, मोहनिया से ओमप्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था. वहीं बुधवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चैनपुर विधानसभा सीट से धीरज सिंह उर्फ भान सिंह का नाम भी फाइनल कर दिया गया.

छोटे लाल राम ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से टेलीफोनिक सूचना मिलने के बाद यह आधिकारिक घोषणा की गई है. उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि केवल शिलान्यास और घोषणाओं के सहारे जनता को गुमराह किया जा रहा है. चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास को उन्होंने जुमला बताते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आया.

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले बसपा से जीते विधायक जमा खान चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़कर चले गए थे.नवनिर्दिष्ट प्रत्याशी धीरज सिंह उर्फ भान सिंह ने कहा कि चैनपुर (विधानसभा क्षेत्र 206) से प्रत्याशी बनाया जाना उनके लिए बहन मायावती का आशीर्वाद है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जमा खान केवल सायरन बजाकर आते हैं और घोषणाएं कर चले जाते हैं, लेकिन जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता.

धीरज सिंह ने कहा कि अधौरा जैसे पिछड़े प्रखंड अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे पर बसपा एक मजबूत चुनाव लड़ेगी और चैनपुर सीट जीतकर दिखाएगी. कैमूर जिले की चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बसपा ने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वह पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी.

इनपुट: नरेंद्र जयसवाल

