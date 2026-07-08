/गाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोल, एक गिरफ्तार

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Kaimur News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कोई और नहीं, बल्कि खुद सरकारी तंत्र से जुड़े लोग ही नजर आ रहे हैं. आम लोगों में जहां चेकिंग का खौफ रहता है, वहीं 'बिहार सरकार' और 'प्रशासन' लिखी गाड़ियों में सवार लोग बेखौफ होकर शराब का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं. उन्हें लगता है कि सरकारी बोर्ड लगी गाड़ियों की आमतौर पर जांच नहीं होती, लेकिन इस बार उनकी यह चालाकी काम नहीं आई.
ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उस समय सामने आया, जब उत्तर प्रदेश से कैमूर में प्रवेश करने वाले वाहनों की उत्पाद विभाग की टीम मोहनिया टोल प्लाजा के पास NH-19 पर विशेष जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही 'बिहार सरकार-प्रशासन' लिखी एक गाड़ी को चेक पोस्ट पर रोककर जांच की गई.
गाड़ी रुकने पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों को कुछ संदिग्ध लगा. वाहन में करीब 8 से 10 लोग सवार थे. पुलिस ने सभी का बारी-बारी से ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया. जांच के दौरान एक व्यक्ति शराब के नशे में पाया गया। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर उत्पाद विभाग की टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
जब इस वीआईपी गाड़ी की पड़ताल की गई तो उसके अगले हिस्से पर पीले रंग का एक बोर्ड लगा मिला, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में 'श्रम संसाधन विभाग, बक्सर' लिखा था. इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कहीं सरकारी और प्रशासनिक बोर्ड का इस्तेमाल शराबियों या शराब तस्करों को जांच से बचाने के लिए ढाल के रूप में तो नहीं किया जा रहा है. घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. वहीं, स्थानीय पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि संबंधित गाड़ी वास्तव में सरकारी थी या फिर निजी वाहन पर सरकारी बोर्ड लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल