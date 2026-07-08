/गाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोल, एक गिरफ्तार

जब इस वीआईपी गाड़ी की पड़ताल की गई तो उसके अगले हिस्से पर पीले रंग का एक बोर्ड लगा मिला, जिस पर स्पष्ट अक्षरों में 'श्रम संसाधन विभाग, बक्सर' लिखा था. इस घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कहीं सरकारी और प्रशासनिक बोर्ड का इस्तेमाल शराबियों या शराब तस्करों को जांच से बचाने के लिए ढाल के रूप में तो नहीं किया जा रहा है. घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. वहीं, स्थानीय पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि संबंधित गाड़ी वास्तव में सरकारी थी या फिर निजी वाहन पर सरकारी बोर्ड लगाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था.