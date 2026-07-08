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गाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोल, एक गिरफ्तार

Kaimur News: कैमूर के मोहनिया टोल प्लाजा पर उत्पाद विभाग की जांच के दौरान 'बिहार सरकार-प्रशासन' और 'श्रम संसाधन विभाग, बक्सर' लिखी गाड़ी में सवार एक व्यक्ति शराब के नशे में पकड़ा गया. शराबबंदी कानून के बीच सरकारी बोर्ड लगी गाड़ी से जुड़े इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 08, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:28 AM IST
गाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोल, एक गिरफ्तार
Image Credit: गाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोल, एक गिरफ्तारगाड़ी में बिहार सरकार की नेमप्लेट और अंदर मयखाना! टोल प्लाजा पर ब्रेथ एनालाइजर लगते ही खुली पोलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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