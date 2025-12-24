Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3051346
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल, कर्ज और ठंड के बीच टूटता किसान

Bihar News: भभुआ प्रखंड के कूड़ासन पंचायत अंतर्गत महेसुआ गांव में सरकारी धान खरीद व्यवस्था ठप होने से किसान गंभीर संकट में हैं. बीते 20 दिनों से खलिहानों में पड़ी धान की फसल का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है. ठंड और कोहरे के बीच किसान रातभर फसल की रखवाली को मजबूर हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:44 AM IST

Trending Photos

धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल
धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल

Bihar News: बिहार के भभुआ प्रखंड अंतर्गत कूड़ासन पंचायत के महेसुआ गांव में धान खरीद व्यवस्था ठप होने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. सरकारी स्तर पर धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू नहीं होने के कारण सैकड़ों बीघा में उपजी फसल खलिहानों में पड़ी सड़ने के कगार पर है. ठंड के इस मौसम में किसान अपनी फसल बचाने के लिए रात-रात भर जागने को मजबूर हैं.

जी मीडिया से खास बातचीत में महेसुआ गांव निवासी किसान रुद्रदेव पटेल ने बताया कि उन्होंने लगभग 60 बीघा जमीन में धान की खेती की है. फसल पूरी तरह कट चुकी है और बीते 20 दिनों से खलिहान में रखी हुई है, लेकिन अब तक कोई खरीदार नहीं आया. उन्होंने कहा कि पैक्स से संपर्क करने पर फोन तक नहीं उठाया जा रहा है. ठंड और कोहरे के बीच किसान कंबल-चादर लेकर रात भर फसल की रखवाली कर रहे हैं. यदि अचानक बारिश हो गई तो लाखों रुपये की फसल बर्बाद हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: खाली खेत भी अब बनेंगे कमाई का जरिया, बिहार में खेती का नया फॉर्मूला आया सामने

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, एक अन्य किसान उद्धव सिंह ने बताया कि उन्होंने 20 बीघा में धान की खेती की थी. कटाई के बाद फसल खलिहान में पड़ी है, लेकिन सरकारी खरीद केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि अगली फसल की बुवाई के लिए कर्ज लिया गया है, जिसकी भरपाई इसी धान की बिक्री से होनी थी. बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का खर्च भी इसी फसल पर निर्भर है. बाजार में धान का भाव मात्र 1800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 2379 रुपये तय है.

इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि कूड़ासन पंचायत में 12,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक 19 किसानों से 2533 क्विंटल धान की खरीद की गई है. उन्होंने कहा कि कैश क्रेडिट और मिल टैगिंग की समस्या के कारण पिछले तीन दिनों से खरीदारी बंद है. समिति को नोटिस जारी किया गया है और समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को जल्द राहत दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar Weather
घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट
Munger News
Munger News: पत्नी की अर्थी निकलने से पहले पति ने भी तोड़ा दम
siwan news
Siwan News: सीवान में भ्रष्ट SI को 40 हजार घूस लेते निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार
patna news
पटना में अशरफी राय हत्याकांड का हुआ पर्दाफास, प्रॉपर्टी विवाद में कराई गई थी हत्या
Bihar News
IPS Promotion Bihar: बिहार में 43 IPS अधिकारियों को प्रमोशन, कुंदन कृष्णन बने डीजी
Deputy CM vijay sinha
एक्शन मोड में डिप्टी सीएम, भूमि विवाद सुलझाने के लिए विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश
Bettiah news
बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
सड़क में गड्ढा दिखे तो मोबाइल से स्कैन कर भेजें शिकायत, विभाग तुरंत करेगा कार्रवाई
Shrawon Kumar
मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को तीन दिन के अंदर काम देने का दिया सख्त आदेश
nitin Nabin
नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र, कहा- जनता के मनोभावों को पढ़िए