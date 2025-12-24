धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल, कर्ज और ठंड के बीच टूटता किसान

Bihar News: बिहार के भभुआ प्रखंड अंतर्गत कूड़ासन पंचायत के महेसुआ गांव में धान खरीद व्यवस्था ठप होने से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. सरकारी स्तर पर धान खरीद की प्रक्रिया सुचारू नहीं होने के कारण सैकड़ों बीघा में उपजी फसल खलिहानों में पड़ी सड़ने के कगार पर है. ठंड के इस मौसम में किसान अपनी फसल बचाने के लिए रात-रात भर जागने को मजबूर हैं.

जी मीडिया से खास बातचीत में महेसुआ गांव निवासी किसान रुद्रदेव पटेल ने बताया कि उन्होंने लगभग 60 बीघा जमीन में धान की खेती की है. फसल पूरी तरह कट चुकी है और बीते 20 दिनों से खलिहान में रखी हुई है, लेकिन अब तक कोई खरीदार नहीं आया. उन्होंने कहा कि पैक्स से संपर्क करने पर फोन तक नहीं उठाया जा रहा है. ठंड और कोहरे के बीच किसान कंबल-चादर लेकर रात भर फसल की रखवाली कर रहे हैं. यदि अचानक बारिश हो गई तो लाखों रुपये की फसल बर्बाद हो जाएगी.

वहीं, एक अन्य किसान उद्धव सिंह ने बताया कि उन्होंने 20 बीघा में धान की खेती की थी. कटाई के बाद फसल खलिहान में पड़ी है, लेकिन सरकारी खरीद केवल कागजों तक सीमित नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि अगली फसल की बुवाई के लिए कर्ज लिया गया है, जिसकी भरपाई इसी धान की बिक्री से होनी थी. बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का खर्च भी इसी फसल पर निर्भर है. बाजार में धान का भाव मात्र 1800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 2379 रुपये तय है.

इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि कूड़ासन पंचायत में 12,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक 19 किसानों से 2533 क्विंटल धान की खरीद की गई है. उन्होंने कहा कि कैश क्रेडिट और मिल टैगिंग की समस्या के कारण पिछले तीन दिनों से खरीदारी बंद है. समिति को नोटिस जारी किया गया है और समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को जल्द राहत दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल