Bihar SIR: कैमूर में चुनाव आयोग ने जिंदा व्यक्ति को घोषित कर दिया मृत, अब जिंदा होने के सबूत दे रहे मुद्रिका शर्मा

Bihar SIR Draft Voter List: बिहार में वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान के बीच कैमूर से चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के मुद्रिका शर्मा को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया है. ड्रॉफ्ट वाली लिस्ट जारी होने से उन्हें इसकी जानकारी मिली. अब मुद्रिका शर्मा अपने जिंदा होने के सबूत लेकर दर-दर भटक रहे हैं. यह मामला कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के पिपरिया गांव का है. बता दें कि यहां ड्रॉफ्ट लिस्ट में कई जिंदा लोगों को मृत घोषित करने का मामला सामने आया है.

मुद्रिका शर्मा पिछले 20 सालों से पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन नए मतदाता सूची के प्रशासन में उनके नाम के आगे मृत लिख दिया गया है. इसके बाद वह अपने जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं. मुद्रिका शर्मा ने बताया कि वह 2005 के बाद से लगातार पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एसआईआर में उनके नाम के आगे मृत लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब मैं सरकार और प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरा भी नाम मतदाता सूची में डाला जाए. मैं भी अपने मत का प्रयोग कर सकूं.

उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भी मैंने भरा था. उसके बावजूद मुझे मृत्यु घोषित किया गया. इसका कारण मुझे नहीं पता है. वहीं मुद्रिका शर्मा की पत्नी रीना देवी ने जानकारी देते हुए बताया मेरे पति कई सालों से चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं. इस बार फॉर्म भी उन्होंने भरा था, फिर भी उन्हें वोटर लिस्ट के नई सूची प्रकाशन में मृत घोषित कर दिया गया है. इनके दोस्त द्वारा यह जानकारी दी गई है. तब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई. वहीं इस मामले में मोहनिया एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने बताया किसी को भी नए वोटर लिस्ट प्रकाशन में लगता है कि नाम में दिक्कत गड़बड़ी है तो अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर सकता है. अगर वहां उनका समाधान नहीं होता है तो बीडीओ से संपर्क करें या कोई दिक्कत होने पर मुझसे भी लोग संपर्क कर सकते हैं. तुरंत उसका निवारण किया जाएगा.

