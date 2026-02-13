Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3108855
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

कैमूर में बीजेपी नेता जोखन सिंह गिरफ्तार, आलू की खेप में छिपाकर ले जा रहे थे राइफल

Kaimur Crime News: कैमूर में बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसटी जिला अध्यक्ष जोखन सिंह समेत दो आरोपी पकड़े गए हैं. आलू की बोरी में छिपाई दो देशी राइफल भी बरामद किया गया है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:27 PM IST

Trending Photos

कैमूर में भाजपा नेता गिरफ्तार: अवैध हथियार तस्करी का मामला
कैमूर में भाजपा नेता गिरफ्तार: अवैध हथियार तस्करी का मामला

Kaimur News: कैमूर जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति (एसटी) जिला अध्यक्ष जोखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. जोखन सिंह पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं. उनके साथ एक अन्य आरोपी कुबेर राम को भी हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, अधौरा से भभुआ जा रही यात्री बस में आलू के बोरे में दो देशी राइफल छिपाकर लाई जा रही थीं. जांच में एक आरोपी पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि हथियार जोखन सिंह के पास से प्राप्त हुए थे. इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जोखन सिंह को गिरफ्तार किया.

कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. सुबह को सूचना मिली कि हथियारों की खेप भभुआ की ओर आ रही है. टीम ने घेराबंदी कर दो देशी राइफल बरामद की और एक व्यक्ति को पकड़ा. हथियारों के स्रोत पर जांच में जोखन सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने कहा कि कुबेर राम सोनहन थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी सोनहन थाने में अभियुक्त रह चुका है और जेल जा चुका है. हथियार उसी के पास से बरामद हुए. जोखन सिंह अधौरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस को संकेत मिले हैं कि हथियार निर्माण और तस्करी में कई अन्य लोग शामिल हैं. इस संबंध में छापेमारी जारी है और और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें: सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?

TAGS

Kaimur NewsBihar News

Trending news

Muzaffarpur News
उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी मामले में दयानिधि मारन को समन, पेश होने का आदेश
Samastipur News
समस्तीपुर में पिस्टल की नोक पर स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बना करोड़ों की लूट
hazaribagh news
हजारीबाग में हाथियों का तांडव:एक गांव में 6 को कुचला,एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Bihar News
बिहार के 514 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत:सक्षम और प्रेरणा योजना के तहत मिलेगी स्कॉलरशिप
Bihar News
दरभंगा की कंपनी ब्लैकलिस्ट, सीमेंट कंक्रीट की गुणवत्ता में मिली थी भारी कमी
amitabh das
अमिताभ दास के 3 महाविवाद, जिनसे हिल गई थी बिहार की सियासत, नौकरी तक गंवानी पड़ी थी
Aditya Sahu
अपराधियों की समानांतर सरकार! BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को घेरा
Bihar News
RTI: 76 हजार से ज्यादा बच्चों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन, गया टॉप पर
NEET-JEE
नीट-जेईई की तैयारी स्कूल से ही, बिहार में खुलेंगे 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल!
chest pain
सीने में दर्द होने पर 10 मिनट में कराएं ECG, पटना में डॉक्टरों ने दी सलाह