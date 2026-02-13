कैमूर में बीजेपी नेता जोखन सिंह गिरफ्तार, आलू की खेप में छिपाकर ले जा रहे थे राइफल

Kaimur News: कैमूर जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति (एसटी) जिला अध्यक्ष जोखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. जोखन सिंह पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं. उनके साथ एक अन्य आरोपी कुबेर राम को भी हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के अनुसार, अधौरा से भभुआ जा रही यात्री बस में आलू के बोरे में दो देशी राइफल छिपाकर लाई जा रही थीं. जांच में एक आरोपी पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि हथियार जोखन सिंह के पास से प्राप्त हुए थे. इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जोखन सिंह को गिरफ्तार किया.

कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. सुबह को सूचना मिली कि हथियारों की खेप भभुआ की ओर आ रही है. टीम ने घेराबंदी कर दो देशी राइफल बरामद की और एक व्यक्ति को पकड़ा. हथियारों के स्रोत पर जांच में जोखन सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.

एसपी ने कहा कि कुबेर राम सोनहन थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी सोनहन थाने में अभियुक्त रह चुका है और जेल जा चुका है. हथियार उसी के पास से बरामद हुए. जोखन सिंह अधौरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस को संकेत मिले हैं कि हथियार निर्माण और तस्करी में कई अन्य लोग शामिल हैं. इस संबंध में छापेमारी जारी है और और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

