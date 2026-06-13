कोरोना काल में गरीबों के सामने आए भोजन के संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया. मुफ्त राशन योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और इस व्यवस्था को 2029 तक बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है, जिससे लगभग 20 करोड़ लोगों को छत नसीब हुई है. रोजगार के मोर्चे पर मुद्रा योजना के माध्यम से 57 करोड़ लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया गया है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार ने खुद ली है. इसके साथ ही, किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में जारी की जा चुकी है.