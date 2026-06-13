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BJP MLA Mangal Pandey: बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कैमूर के मोहनिया में एक संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जनधन योजना के तहत देश में 58 करोड़ नए खाते खोले गए हैं, जिनमें से 32 करोड़ खाते महिलाओं के हैं. इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ माताओं-बहनों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं.
स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. वहीं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अकेले बिहार के सवा चार करोड़ लाभार्थी शामिल हैं.
कोरोना काल में गरीबों के सामने आए भोजन के संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया. मुफ्त राशन योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और इस व्यवस्था को 2029 तक बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है, जिससे लगभग 20 करोड़ लोगों को छत नसीब हुई है. रोजगार के मोर्चे पर मुद्रा योजना के माध्यम से 57 करोड़ लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया गया है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार ने खुद ली है. इसके साथ ही, किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खातों में जारी की जा चुकी है.
उन्होंने कहा कि आज देश में विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण हो रहा है. वाराणसी और अयोध्या में भव्य मंदिरों का निर्माण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है. डिजिटल इंडिया और अधोसंरचना के विकास के तहत 2 लाख 14 हजार ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया गया है और 1337 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में आधुनिक बनाया जा रहा है. रक्षा क्षेत्र में भी भारत की सामरिक ताकत बढ़ी है, जिसके तहत रक्षा उपकरणों का निर्यात 700 करोड़ से बढ़कर 23 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल