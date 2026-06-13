Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH kaimur
  • /बिहार के सवा 4 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान का फायदा, मंगल पांडेय ने गिनाईं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां

बिहार के सवा 4 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान का फायदा, मंगल पांडेय ने गिनाईं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां

Mangal Pandey News: बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कोरोना काल में गरीबों के सामने आए भोजन के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया. मुफ्त राशन योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और इस व्यवस्था को 2029 तक बढ़ा दिया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:57 PM IST
बिहार के सवा 4 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान का फायदा, मंगल पांडेय ने गिनाईं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां
Image Credit: मंगल पांडेय ने गिनाईं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार के सवा 4 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान का फायदा, मंगल पांडेय ने गिनाईं मोदी सरक
BJP MLA Mangal Pandey2 min ago
2
illegal coal mine15 min ago
3
congress31 min ago
4
Cricketer Akashdeep1 hr ago
5
Patna Metro1 hr ago