पहले चरण का नामांकन खत्म होते ही बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बृज किशोर बिंद ने थामा राजद का दामन

Bihar Chunav 2025: कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट इस बार दिलचस्प मुकाबले की गवाह बनने जा रही है. बीजेपी के पूर्व खनन मंत्री बृज किशोर बिंद ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का दामन थाम लिया है और अब वे लालटेन छाप के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं.

राजद में शामिल होने के बाद बृज किशोर बिंद 18 अक्टूबर को कैमूर पहुंचे, जहां समर्थकों ने फूल-माला से उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने भभुआ के महावीर मंदिर और साईं मंदिर में पूजा-अर्चना की और जनता से आशीर्वाद मांगा.

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कैमूर जिले में मतदान 11 नवंबर को होना है. इसी बीच ब्रिज किशोर बिंद ने यह ऐलान किया कि वे चैनपुर विधानसभा से बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए प्रत्याशी जमा खान के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें तेजस्वी प्रसाद यादव पर पूरा भरोसा था. टिकट मिलने पर वे जनता के विश्वास की जीत मानते हैं.

बृज किशोर बिंद ने कहा कि यह चुनाव जनता के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम नई राजनीति की शुरुआत करेंगे.” उन्होंने लोगों से लालटेन छाप पर वोट देने की अपील की ताकि बिहार में बदलाव की नई रोशनी जले.

बिंद ने यह भी बताया कि 20 अक्टूबर को वे चैनपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. साथ ही भभुआ से बीरेंद्र कुशवाहा, रामगढ़ से अजीत भाई और मोहनिया से श्वेता सुमन राजद प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे.

पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें जनता के भरपूर समर्थन की उम्मीद है और वे चैनपुर की जनता के विकास और अधिकार के लिए समर्पित रहेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता के हक की राजनीति को नई दिशा देंगे.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

