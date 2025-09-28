कैमूर जिले में डिहरा के पास पटना जा रही बस पलटी, एक दर्जन से अधिक यात्री घायल, 45 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस

Kaimur Bus Accident: कैमूर जिले के भभुआ-मोहनिया मुख्य मार्ग पर रविवार की शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, पटना जा रही एक यात्री बस डिहरा गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्री मदद के लिए चिल्लाने लगे.

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस चालक ने सड़क पर अचानक आए एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की. इसी दौरान उसने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई. बस भभुआ से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी. हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से बाहर निकाला. एंबुलेंस के देर से पहुंचने की वजह से कई घायलों को निजी साधनों से अस्पताल भेजा गया. समाजसेवी जैनेंद्र कुमार उर्फ जॉनी आर्य भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की कृपा रही कि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन दर्जनभर से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए.

घायलों में दतियाव गांव निवासी मोहम्मद इम्तियाज अंसारी की पत्नी 35 वर्षीय इशरत जहां, पटना सिटी निवासी अनवर कुरैशी के पुत्र 38 वर्षीय मैनुद्दीन, उनकी पत्नी 28 वर्षीय फरा परवीन और तीन वर्षीय पुत्री सौम्या शामिल हैं. यह परिवार चैनपुर स्थित बियूर मजार से दर्शन कर लौट रहा था और भभुआ से बस पकड़कर पटना जा रहा था.

नेता जैनेंद्र कुमार आर्य ने आरोप लगाया कि हादसे के लगभग 45 मिनट बाद एंबुलेंस पहुंची. इस देरी से लोगों में आक्रोश दिखा. उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय लोग तत्परता न दिखाते तो हालात और गंभीर हो सकते थे.

हादसे की खबर मिलते ही भभुआ एसडीएम अमित कुमार और थानाध्यक्ष मुकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू की. घायलों को भभुआ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

प्रशासन ने कहा है कि सभी घायलों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. फिलहाल किसी की स्थिति बेहद गंभीर नहीं बताई गई है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे में लापरवाही किसकी थी.

इनपुट- मुकुल जायसवाल

