Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969520
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी, बाइक सवार ने मारी टक्कर, दो की दर्दनाक मौत

Bihar Road Accident: कैमूर जिले के महमूदगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बाइक सवार दो व्यक्तियों की सड़क हादसे में मौत हो गईघटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू किया और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:50 AM IST

Trending Photos

सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी, बाइक सवार ने मारी टक्कर, दो की दर्दनाक मौत
सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी, बाइक सवार ने मारी टक्कर, दो की दर्दनाक मौत

Bihar Road Accident: बिहार कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के महमूदगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सोमवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 19 को जाम कर दिया. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शवों को कब्जे में लेकर यातायात बहाल कराया.

मिली जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति दुर्गावती की ओर जा रहे थे. इसी दौरान महमूदगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक वाहन में पीछे से उनकी बाइक जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद खड़ी वाहन का चालक वाहन समेत फरार हो गया.

ये भी पढ़ें: टूटकर गिरा तार बना काल, करंट लगने से बाप-बेटे की मौत, जिम्मेदार कौन?

Add Zee News as a Preferred Source

मृतकों की पहचान चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव निवासी अर्जुन बिंद (30 वर्ष) और निवास बिंद (45 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों किसी काम से दुर्गावती की ओर जा रहे थे. सूचना मिलते ही दुर्गावती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की. घटनास्थल पर मौजूद मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि अर्जुन बिंद उनके बहनोई थे और अपने साथी निवास बिंद के साथ कहीं से लौट रहे थे.

वहीं, NHAI पेट्रोलिंग टीम के कर्मी अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि महमूदगंज के पास सड़क हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और देखा कि दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश में जुट गई है. इस हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है.

इनपुट: मुकुल जायसवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar road accident

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पहले चरण में 1,314 उम्मीदवारों के बीच होगी टक्कर, 61 ने छोड़ा 'रण'
Bihar News
टूटकर गिरा तार बना काल, करंट लगने से बाप-बेटे की मौत, जिम्मेदार कौन?
bihar chunav 2025
आखिरी वक्त में हुआ 'खेला', जनसुराज उम्मीदवार ने पलटी मारी, BJP को दिया समर्थन
bihar chunav 2025
टूट गया INDIA ब्लॉक? बिहार चुनाव से JMM पीछे हटी, RJD-कांग्रेस को लग सकता है झटका
Araria
Araria: बकरा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम
Jharkhand news
हजारीबाग में छठ तालाब के पास भयानक आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू
Bihar News
IIT BHU में दिखा 'बिहारी दमखम'! इस चुनाव में बिहार के सुमित झा ने लहराया जीत का परचम
bihar chunav 2025
मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर 130 उम्मीदवार, नगर और कुढ़नी में दो-दो EVM से होगा मतदान
bihar chunav 2025
कदवा की जंग: शकील बनाम दुलालचंद, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर
bihar chunav 2025
नामांकन के बाद तुरंत बाद निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण