सड़क किनारे खड़ी थी गाड़ी, बाइक सवार ने मारी टक्कर, दो की दर्दनाक मौत

Bihar Road Accident: बिहार कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के महमूदगंज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सोमवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 19 को जाम कर दिया. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शवों को कब्जे में लेकर यातायात बहाल कराया.

मिली जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति दुर्गावती की ओर जा रहे थे. इसी दौरान महमूदगंज के पास सड़क किनारे खड़ी एक वाहन में पीछे से उनकी बाइक जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद खड़ी वाहन का चालक वाहन समेत फरार हो गया.

मृतकों की पहचान चांद थाना क्षेत्र के बहेरिया गांव निवासी अर्जुन बिंद (30 वर्ष) और निवास बिंद (45 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों किसी काम से दुर्गावती की ओर जा रहे थे. सूचना मिलते ही दुर्गावती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की. घटनास्थल पर मौजूद मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि अर्जुन बिंद उनके बहनोई थे और अपने साथी निवास बिंद के साथ कहीं से लौट रहे थे.

वहीं, NHAI पेट्रोलिंग टीम के कर्मी अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि महमूदगंज के पास सड़क हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और देखा कि दोनों बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी. किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश में जुट गई है. इस हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है.

इनपुट: मुकुल जायसवाल

