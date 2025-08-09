Kaimur News: सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2873148
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

Kaimur News: सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या

Kaimur News: कैमूर में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पर चोरों ने 200 भेड़ों को लूट लिया. इतना ही नहीं पशुपालक रामायण पाल की हत्या भी कर दी. दरअसल, अधौरा के जंगल में भेड़ चराने गए पशुपालक की दो दिन बाद गम्हरिया में हाथ पैर बंधा शव मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 06:23 AM IST

Trending Photos

कैमूर में 200 भेड़ का हुआ चोरी (File Photo)
कैमूर में 200 भेड़ का हुआ चोरी (File Photo)

Kaimur/कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के जंगल में भेड़ चराने गए पशुपालक का गम्हरिया के जंगल में हाथ पैर बंधा और गले में कपड़ा कसा मिला शव. जंगल में कुछ लोगों ने उनके शव को झाड़ि में देखा तो हल्ला किया. फिर घटना अधौरा पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस शव का पहचान करते हुए कागजी कार्य करने के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भिजवा दिया है.

मृतक की पहचान रामायण पाल के रूप में हुई

मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के पीहरा गांव के 55 वर्षीय रामायण पाल के रूप में की गई है. इनका कोई अपना जगह जमीन नहीं था, 200 भेड़ रखे हुए थे उसी को चरा कर परिवार का पालन पोषण करते थे. तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके सभी भेड़ की चोरी करते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी थी.

दो दिन पहले चोरी हो गई थी 300 भेड़

कमला प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि रामायण पाल की 300 भेड़ दो दिन पहले चोरी हो गई थी. जिसमें से 50 भेड़ उत्तर प्रदेश बार्डर पर मिल गई थी. पशुपालक रामायण पाल का निर्मम तरीके से अपराधियों ने हाथ पैर बांधकर हत्या कर दिया है. सरकार से मांग करते हैं कि इनकी क्षतिपूर्ति मिले और जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो.

​यह भी पढ़ें: पुजारी ने की महंत की हत्या, आश्रम में पैसे और छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस मामले की जांच में जुटी

भभुआ डीएसपी ने बताया कि रामायण पाल दो दिन पूर्व भेड़ चराने के लिए निकले हुए थे. उसके बाद वह लापता हो गए. 8 अगस्त दिन शुक्रवार को उनकी डेड बॉडी अधौरा थाना के गम्हरिया के जंगल में फेंका हुआ था. इनका हाथ पर बंधा हुआ था गले में कपड़ा कसा हुआ था. एफएसएल की तरफ से सैंपल लिया गया है जांच की जा रही है. 200 की संख्या में भेड़ से चुराने की बात सामने आई है, 30 से 35 भेड़ बरामद कर ली गई है. घटना के बाद अपराधी यूपी की तरफ भागे हैं, जांच किया जा रहा है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:ऑटो से जा रही थी महिला और बाइक सवार क्रिमिनल्स ने मार दी गोली, फिर दहला पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ramayan PalKaimur NewsBihar News

Trending news

Ramayan Pal
सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या
Nitish government
फ्री में महिलाएं करेंगी बस का सफर, नीतीश सरकार का रक्षाबंधन पर बड़ा गिफ्ट
Jamui News
ना इलाज के लिए, ना मौत के बाद मिला एंबुलेंस, ठेले पर शव को ले गए परिजन
Bagaha News
भगवान राम... माता जानकी और लव-कुश की जन्मस्थली को जोड़ेगी ये अमृत भारत ट्रेन
Monu Singh
अनंत सिंह पर फायरिंग के मुख्य आरोपी मोनू सिंह गिरफ्तार, STF ने बरौनी स्टेशन से दबोचा
Rohtas news
पुजारी ने की महंत की हत्या, आश्रम में पैसे और छुट्टी को लेकर हुआ था विवाद
Jitan Ram Manjhi
Bihar SIR controversy: वोट चोरी के आरोपों पर जीतन राम मांझी का पलटवार
amit shah
SIR विवाद में अमित शाह का बयान, कहा- जो भारत में जन्मा नहीं, उसे वोट का अधिकार नहीं
Amour Vidhan Sabha Seat
Amour Vidhan Sabha Seat: सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीट अमौर पर टिकी सबकी निगाहें
Madhubani News
Madhubani News: नहर में डूबीं 4 बच्चियां, 3 की मौत एक की हालत गंभीर
;