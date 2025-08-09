Kaimur News: सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या

Kaimur/कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के जंगल में भेड़ चराने गए पशुपालक का गम्हरिया के जंगल में हाथ पैर बंधा और गले में कपड़ा कसा मिला शव. जंगल में कुछ लोगों ने उनके शव को झाड़ि में देखा तो हल्ला किया. फिर घटना अधौरा पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस शव का पहचान करते हुए कागजी कार्य करने के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भिजवा दिया है.

मृतक की पहचान रामायण पाल के रूप में हुई

मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के पीहरा गांव के 55 वर्षीय रामायण पाल के रूप में की गई है. इनका कोई अपना जगह जमीन नहीं था, 200 भेड़ रखे हुए थे उसी को चरा कर परिवार का पालन पोषण करते थे. तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके सभी भेड़ की चोरी करते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी थी.

दो दिन पहले चोरी हो गई थी 300 भेड़

कमला प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि रामायण पाल की 300 भेड़ दो दिन पहले चोरी हो गई थी. जिसमें से 50 भेड़ उत्तर प्रदेश बार्डर पर मिल गई थी. पशुपालक रामायण पाल का निर्मम तरीके से अपराधियों ने हाथ पैर बांधकर हत्या कर दिया है. सरकार से मांग करते हैं कि इनकी क्षतिपूर्ति मिले और जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

भभुआ डीएसपी ने बताया कि रामायण पाल दो दिन पूर्व भेड़ चराने के लिए निकले हुए थे. उसके बाद वह लापता हो गए. 8 अगस्त दिन शुक्रवार को उनकी डेड बॉडी अधौरा थाना के गम्हरिया के जंगल में फेंका हुआ था. इनका हाथ पर बंधा हुआ था गले में कपड़ा कसा हुआ था. एफएसएल की तरफ से सैंपल लिया गया है जांच की जा रही है. 200 की संख्या में भेड़ से चुराने की बात सामने आई है, 30 से 35 भेड़ बरामद कर ली गई है. घटना के बाद अपराधी यूपी की तरफ भागे हैं, जांच किया जा रहा है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

