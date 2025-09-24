आज से सीएम नीतीश बदल देंगे कैमूर वासियों की किस्मत! 178 योजनाओं का देंगे गिफ्ट, जानें जिले को क्या मिलेगा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934307
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

आज से सीएम नीतीश बदल देंगे कैमूर वासियों की किस्मत! 178 योजनाओं का देंगे गिफ्ट, जानें जिले को क्या मिलेगा

CM Nitish Kumar: कैमूर जिले को सीएम नीतीश आज बड़ी सौगात देंगे. सीएम 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. चैनपुर मेडिकल कॉलेज स्थल का निरीक्षण भी करेंगे. इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 24, 2025, 06:14 AM IST

Trending Photos

नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार (File Photo)

Kaimur News: कैमूर जिले में 24 सितंबर, 2025 दिन बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है. इस दौरान वे जिले को 178 योजनाओं की सौगात देंगे. इसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है. साथ ही मुख्यमंत्री चैनपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण भी करेंगे. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है. बिहार के कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह, कैमूर जिला पदाधिकारी सुनील कुमार, डीआईजी सत्य प्रकाश और कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने सभा स्थल, हेलीपैड और जीविका दीदी के स्टॉल का जायजा लिया. कार्यक्रम स्थल पर सीएम सुरक्षा गार्ड भी तैनात हो गए हैं और सुरक्षा का पूरा कमान संभाल लिया है.

कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की घोषित प्रगति यात्रा से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से पूर्व में जिन योजनाओं की घोषणा कई जिलों के लिए की गई थी, उन्हीं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा. इसके अलावा जिला स्तर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि चैनपुर में घोषित मेडिकल कॉलेज की भूमि का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री करेंगे. मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान पेंशनर, बिजली उपभोक्ताओं और जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भभुआ के जगजीवन मैदान में आयोजित सभा होगी. प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक न हो.

कमिश्नर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि मुख्यमंत्री का यह दौर सफल और बिना त्रुटि के संपन्न हो. डीएम और एसपी की देखरेख में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं.

यह भी पढ़ें: 'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग ढाई घंटे कैमूर जिले में प्रवास करेंगे. इसके बाद वे रोहतास जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे. चुनावी माहौल के बीच इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लोगों को लगातार विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है.

रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM nitish kumar

Trending news

BJP MLA Nisha Singh
'आप मुझे वोट मत देना', जनता के सवाल पर भड़कीं बीजेपी विधायक निशा सिंह
Neeraj Singh Babloo
मंत्री नीरज सिंह बबलू के बंदूक वाले बयान पर मचा घमासान, VIP नेता ने किया तीखा पलटवार
patna news
पटना पुलिस और STF की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र गिरफ्तार
Begusarai News
बेगूसराय MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सांसद और भाजपा नेता समेत तीन दोषी करार
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में नेपाली नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
Congress Working Committee
Congress Working Committee Meeting: क्या है CWC? बिहार में बैठक के क्या हैं मायने?
Jharkhand news
झारखंड में होगी खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग
Mukesh Sahni
Bihar Politics: मुकेश सहनी का ऐलान- महागठबंधन एकजुट, जल्द होगा सीट बंटवारे का फैसला
bihar chunav 2025
'NDA एक बार फिर सरकार बनाएगा', जहानाबाद में लवली आनंद ने किया दावा
Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना में CWC बैठक, राहुल लौटाएंगे कांग्रेस के बीते हुए दिन
;