आज से सीएम नीतीश बदल देंगे कैमूर वासियों की किस्मत! 178 योजनाओं का देंगे गिफ्ट, जानें जिले को क्या मिलेगा

CM Nitish Kumar: कैमूर जिले को सीएम नीतीश आज बड़ी सौगात देंगे. सीएम 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. चैनपुर मेडिकल कॉलेज स्थल का निरीक्षण भी करेंगे. इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Kaimur News: कैमूर जिले में 24 सितंबर, 2025 दिन बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है. इस दौरान वे जिले को 178 योजनाओं की सौगात देंगे. इसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है. साथ ही मुख्यमंत्री चैनपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण भी करेंगे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है. बिहार के कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह, कैमूर जिला पदाधिकारी सुनील कुमार, डीआईजी सत्य प्रकाश और कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने सभा स्थल, हेलीपैड और जीविका दीदी के स्टॉल का जायजा लिया. कार्यक्रम स्थल पर सीएम सुरक्षा गार्ड भी तैनात हो गए हैं और सुरक्षा का पूरा कमान संभाल लिया है.
कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की घोषित प्रगति यात्रा से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से पूर्व में जिन योजनाओं की घोषणा कई जिलों के लिए की गई थी, उन्हीं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा. इसके अलावा जिला स्तर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि चैनपुर में घोषित मेडिकल कॉलेज की भूमि का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री करेंगे. मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान पेंशनर, बिजली उपभोक्ताओं और जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भभुआ के जगजीवन मैदान में आयोजित सभा होगी. प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक न हो.
कमिश्नर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि मुख्यमंत्री का यह दौर सफल और बिना त्रुटि के संपन्न हो. डीएम और एसपी की देखरेख में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं.
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग ढाई घंटे कैमूर जिले में प्रवास करेंगे. इसके बाद वे रोहतास जिले के कार्यक्रम में शामिल होंगे. चुनावी माहौल के बीच इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लोगों को लगातार विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है.
रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल
