Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3152330
Zee Bihar JharkhandBH kaimur

कैमूर में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 208 करोड़ की 204 योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास

CM Nitish Kumar Samriddhi Yatra: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में आयोजित समृद्धि यात्रा के दौरान 208 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ-साथ 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का बड़ा वादा किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

CM Nitish Kumar Kaimur Visit: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत नौघड़ा में विकास की एक नई इबारत लिख दी है. अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को लगभग 208 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का तोहफा दिया. इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कुल 161 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी लागत 162 करोड़ रुपये है. साथ ही, उन्होंने 46 करोड़ रुपये की 43 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जो आने वाले समय में कैमूर की सूरत बदलने में सहायक होंगी.

मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही नौघड़ा में उतरा, वहां मौजूद जनसैलाब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मंच पर जाने से पहले नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया. जब मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर पहुंचे, तो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और स्मृति चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के दौर और आज के विकसित बिहार की तुलना की. उन्होंने याद दिलाया कि पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़कों का जाल बिछा हुआ है. महिलाओं के उत्थान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, जो बिहार के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने चौथी बार संभाली JDU की कमान, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कैमूर में सिंचाई की समस्याओं का समाधान नीतीश सरकार की प्राथमिकता रही है. उन्होंने गंगा जल को कर्मनाशा नदी में गिराकर सिंचाई योजना को पूर्ण करने का संकल्प दोहराया. वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक विकास पहुंचा रही है. उन्होंने बताया कि जहाँ पहाड़ों पर पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां अब डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं. साथ ही, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में एक आधुनिक जेल बनाने की बात कही, जहां खूंखार अपराधियों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा.

इनपुट- मुकुल जायसवाल

TAGS

CM nitish kumarKaimur News

Trending news

girl rape
OYO होटल में युवती से दुष्कर्म: शादी का झांसा देकर बुलाया, जबरन शराब पिलाकर किया रेप
Darbhanga News
दरभंगा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 80 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार
nitish kumar
नीतीश कुमार ने चौथी बार संभाली JDU की कमान, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष
Motihari News
मोतिहारी: डॉक्टर-पुलिस का मिलाजुला खेल' एक केस, एक ही तारीख, लेकिन दो अलग इंज्यूरी
assam election 2026
बिहार की तरह असम में भी JMM को किया गया इग्नोर, क्या झारखंड में भी पड़ेगा इसका असर?
Ghatshila news
घाटशिला: स्वर्णरेखा नदी में मिले शक्तिशाली बम को निष्क्रिय करने में जुटी भारतीय सेना
ias sanjeev hans
बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाईः IAS संजीव हंस समेत 8 पर CBI ने दर्ज किया केस
Dhanbad News
धनबाद पुलिस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी चेतावनी, 'खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'
Dhanbad News
धनबाद के जल दुश्मन! नक्शे से गायब हो रही हैं ये नदियां, क्या लगाम लगाएगा प्रशासन?
Dhanbad News
धनबाद के जल दुश्मन! नक्शे से गायब हो रही हैं ये नदियां, क्या लगाम लगाएगा प्रशासन?