कैमूर में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 208 करोड़ की 204 योजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास

CM Nitish Kumar Kaimur Visit: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत नौघड़ा में विकास की एक नई इबारत लिख दी है. अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों को लगभग 208 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का तोहफा दिया. इस भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कुल 161 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी लागत 162 करोड़ रुपये है. साथ ही, उन्होंने 46 करोड़ रुपये की 43 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जो आने वाले समय में कैमूर की सूरत बदलने में सहायक होंगी.

मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही नौघड़ा में उतरा, वहां मौजूद जनसैलाब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मंच पर जाने से पहले नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया. जब मुख्यमंत्री मुख्य मंच पर पहुंचे, तो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और स्मृति चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के दौर और आज के विकसित बिहार की तुलना की. उन्होंने याद दिलाया कि पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़कों का जाल बिछा हुआ है. महिलाओं के उत्थान और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, जो बिहार के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम होगा.

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इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कैमूर में सिंचाई की समस्याओं का समाधान नीतीश सरकार की प्राथमिकता रही है. उन्होंने गंगा जल को कर्मनाशा नदी में गिराकर सिंचाई योजना को पूर्ण करने का संकल्प दोहराया. वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक विकास पहुंचा रही है. उन्होंने बताया कि जहाँ पहाड़ों पर पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां अब डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं. साथ ही, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में एक आधुनिक जेल बनाने की बात कही, जहां खूंखार अपराधियों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा.

इनपुट- मुकुल जायसवाल