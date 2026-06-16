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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले के विकास के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है. मां मुंडेश्वरी धाम में आयोजित भव्य सहयोग शिविर के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैमूर को करीब 196 करोड़ रुपये के बड़े विकास उपहार दिए हैं. इसके तहत कुल 60 से अधिक विकास योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कैमूर और सासाराम के बीच एक नया एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है. यह हवाई अड्डा बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत मजबूत होगी और देश-दुनिया से जुड़ाव आसान हो जाएगा.
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब वे अगली बार यहां आएंगे, तो मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा. इसके साथ ही पूरे धाम परिसर का भव्य सुंदरीकरण और विकास कार्य कराया जाएगा. इस पहल से स्थानीय तीर्थयात्रा को बल मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में कैमूर को एक नई पहचान मिलेगी. इन घोषणाओं से स्थानीय व्यापारियों, श्रद्धालुओं और आम नागरिकों में भारी उत्साह है. लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इन योजनाओं से इलाके में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी होगी.
जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी ने मुख्यमंत्री के इस कदम और बड़ी घोषणाओं पर गहरी खुशी व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल पूरी तरह से जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुरूप है. विधायक ने अधिकारियों और नेताओं की जमीन पर मौजूदगी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व जब सीधे जनता के बीच आकर उनकी समस्याएं सुनता है, तो यह शासकीय तंत्र की जवाबदेही और संवेदनशीलता को दर्शाता है. उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की ये सभी योजनाएं धरातल पर उतरकर आम लोगों को वास्तविक फायदा पहुंचाएंगी.