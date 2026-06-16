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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर को दी 196 करोड़ की सौगात, बनेगा नया एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले के मां मुंडेश्वरी धाम में आयोजित एक भव्य सहयोग शिविर के दौरान क्षेत्र के लिए 196 करोड़ रुपये की लागत वाली 60 से अधिक विकास योजनाओं की घोषणा की है. इस महा-परियोजना के तहत मुंडेश्वरी धाम में रोपवे का निर्माण और सुंदरीकरण कार्य शामिल हैं.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 16, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:38 PM IST
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर को दी 196 करोड़ की सौगात, बनेगा नया एयरपोर्ट
Image Credit: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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