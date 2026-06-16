मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर जिले के विकास के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है. मां मुंडेश्वरी धाम में आयोजित भव्य सहयोग शिविर के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैमूर को करीब 196 करोड़ रुपये के बड़े विकास उपहार दिए हैं. इसके तहत कुल 60 से अधिक विकास योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कैमूर और सासाराम के बीच एक नया एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है. यह हवाई अड्डा बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत मजबूत होगी और देश-दुनिया से जुड़ाव आसान हो जाएगा.