/भ्रष्टाचार का नया उदाहरण! कैमूर में जमीन से ऊपर सोख्ता गड्ढा बनाकर 84 लाख की हेराफेरी का आरोप

Kaimur News: बिहार हमेशा से घपले-घोटालों के लिए बदनाम रहा है. चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी घोटाला के अलावा भी यहां कई घोटाले सामने आ चुके हैं. कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी-अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत के कारण कभी चूहे गांजा खा जाते हैं तो कभी पुल कुतर देते हैं. ताजा मामला कैमूर से सामने आया है. यहां पर सरकारी खजाने को लूटने के लिए भ्रष्टाचारी बाबुओं और इंजीनियरों ने बिल्कुल नया हथकंड़ा अपनाया है. दरअसल, कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत डिहरा पंचायत के सेमरिया गांव में सरकारी धन लूटने के लिए बिना किसी जल-जमाव की स्थिति के, नियमों को ताक पर रख कर ऐसे सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है जो जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हैं.