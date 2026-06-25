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भ्रष्टाचार का नया उदाहरण! कैमूर में जमीन से ऊपर सोख्ता गड्ढा बनाकर 84 लाख की हेराफेरी का आरोप

Kaimur News: पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह का आरोप है कि प्रखंड में करीब 84 लाख रुपये की राशि बिना योजना पूरी किए और बिना सही जियो-टैगिंग के ही अग्रिम रूप से निकाल ली गई. उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए प्रशासन और मुखिया की मिलीभगत से जमीन के ऊपर सोख्ता गड्ढे बना दिए गए हैं.

Written ByMUKUL JAISLWAL Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 25, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:18 AM IST
भ्रष्टाचार का नया उदाहरण! कैमूर में जमीन से ऊपर सोख्ता गड्ढा बनाकर 84 लाख की हेराफेरी का आरोप
Image Credit: Zee MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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MUKUL JAISLWAL

MUKUL JAISLWAL

कैमूर के रामगढ़ ग्राम भारती कॉलेज से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करने वाले मुकुल जायसवाल के पास मीडिया में 30 साल से अधिक समय से काम का अनुभव. हिंदुस्तान, दैनिक जागरण जैसे अखबारों में अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता से अमिट छाप छोड़ी. जमीनी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों और विकास कार्यों का सटीक कवरेज करने में महारत. 

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