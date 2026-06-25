/भ्रष्टाचार का नया उदाहरण! कैमूर में जमीन से ऊपर सोख्ता गड्ढा बनाकर 84 लाख की हेराफेरी का आरोप

राज्य चुनें
Kaimur News: बिहार हमेशा से घपले-घोटालों के लिए बदनाम रहा है. चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला और जमीन के बदले नौकरी घोटाला के अलावा भी यहां कई घोटाले सामने आ चुके हैं. कुछ भ्रष्टाचारी कर्मचारी-अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत के कारण कभी चूहे गांजा खा जाते हैं तो कभी पुल कुतर देते हैं. ताजा मामला कैमूर से सामने आया है. यहां पर सरकारी खजाने को लूटने के लिए भ्रष्टाचारी बाबुओं और इंजीनियरों ने बिल्कुल नया हथकंड़ा अपनाया है. दरअसल, कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड अंतर्गत डिहरा पंचायत के सेमरिया गांव में सरकारी धन लूटने के लिए बिना किसी जल-जमाव की स्थिति के, नियमों को ताक पर रख कर ऐसे सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है जो जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हैं.
ज़ी मीडिया से खास बातचीत में पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रखंड में करीब 84 लाख रुपये की राशि बिना योजना पूरी किए और बिना सही जियो-टैगिंग के ही अग्रिम रूप से निकाल ली गई. जब इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई, तो आनन-फानन में अपने फर्जीवाड़े को छिपाने के लिए प्रशासन और मुखिया की मिलीभगत से कागजी खानापूर्ति करने के लिए ये सोख्ता गड्ढे जमीन के ऊपर ही बना दिए गए, जिनमें पानी जाने का कोई साधन ही नहीं है.
ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना का प्राकलन ₹35,000 प्रति सोख्ता था, लेकिन धरातल पर यह मुश्किल से 500 ईंटों में तैयार कर दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि 439 सोख्ता गड्ढों के लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्य कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अग्रिम अवैध निकासी नहीं हुई है. मामला तूल पकड़ते ही उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. हालांकि, धरातल की तस्वीरें चीख-चीख कर भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं.