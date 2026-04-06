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बेमौसम बारिश से बर्बाद हो गई फसलें, कैमूर से कृषि मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

Kaimur News: बिहार में बेमौसम हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने सैकड़ों बीघा रबी की फसल को नष्ट कर दिया है. इससे किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है. इसको लेकर अब बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:58 PM IST

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मंत्री रामकृपाल यादव
मंत्री रामकृपाल यादव

Agriculture Minister Ramkripal Yadav In Kaimur: भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव कैमूर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पार्टी के संस्थापकों- श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नीतियों और सिद्धांतों के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

किसानों को मुआवजे का भरोसा

क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि हमने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अविलंब रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.

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ये भी पढ़ें- 47वें स्थापना दिवस के बाद BJP के मुख्यमंत्रियों के क्लब में शामिल होगा एक और सदस्य

शराबबंदी और विपक्ष पर प्रहार

विपक्ष द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग पर पलटवार करते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि शराबबंदी पूरे सदन की सहमति से लागू की गई थी. इससे अनगिनत घर उजड़ने से बचे हैं और सरकार अपनी इस नीति से पीछे नहीं हटेगी. तेजस्वी यादव के सवालों पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने 15 साल के ''कुशासन'' को याद करना चाहिए, जब अवैध और नकली शराब से लोगों की जान जाती थी. हमारी सरकार अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

भावी राजनीतिक परिदृश्य

नितीश कुमार के राज्यसभा जाने और राज्य में भाजपा के भावी मुख्यमंत्री की अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए नेतृत्व उचित समय पर निर्णय लेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक ''विकसित भारत'' के सपने को साकार करने में बिहार की एनडीए सरकार अहम भूमिका निभाएगी.

रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल

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