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हाथ, पैर और धड़ से लेकर शरीर के काटे गए थे हर अंग, नदी में तैरते सूटकेस खोलते ही कांप उठी कैमूर पुलिस!

Kaimur Crime News: कैमूर जिले में अपराधियों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. यहां पर दुर्गावती नदी के किनारे दो लावारिस सूटकेस और क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार सुबह नदी के पास दो संदिग्ध सूटकेस देखे, जिनसे दुर्गंध आ रही थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 02:43 PM IST

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कैमूर में खौफनाक वारदात: नदी किनारे सूटकेस में मिले शव
कैमूर में खौफनाक वारदात: नदी किनारे सूटकेस में मिले शव

Kaimur News: बिहार में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराधियों ने कैमूर जिले में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी के किनारे दो लावारिस सूटकेस और क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार सुबह नदी के पास दो संदिग्ध सूटकेस देखे, जिनसे दुर्गंध आ रही थी. पास जाकर देखने पर पता चला कि उनमें मानव शरीर के कटे हुए अंग भरे हुए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों और जनप्रतिनिधियों के अनुसार, शवों की स्थिति अत्यंत भयावह है. अपराधियों ने बेरहमी से अंगों को काटकर सूटकेस में भरा और साक्ष्य छिपाने की नियत से उन्हें यहां फेंक दिया. आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में एक बच्चा और एक वयस्क शामिल है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कैमूर एसपी हरमोहन शुक्ला ने घटनास्थल का मुआयना किया. एसपी ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से दुर्गावती नदी में शरीर के कुछ हिस्से तैरते हुए देखे जाने की सूचना मिली थी. हमारी फॉरेंसिक और फोटोग्राफिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. नदी से दो सूटकेस बरामद हुए हैं जिनमें हाथ, पैर और धड़ जैसे शरीर के कई अंग मिले हैं. शव काफी हद तक डीकंपोज (गल चुके) हो चुके हैं.

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एसपी शुक्ला के अनुसार, फिलहाल जिले के किसी भी थाने में ऐसी किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है. पुलिस को संदेह है कि हत्या कहीं और की गई है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों को सूचित कर दिया गया है ताकि मृतकों की शिनाख्त हो सके. फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शव कितने पुराने हैं और मृतकों की संख्या कितनी है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

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