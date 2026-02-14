Advertisement
Bihar Crime: कैमूर में हिंदू नेता पर जानलेवा हमला, बेगूसराय में 2 महीने से लापता नाबालिग लड़की का कोई सुराग नहीं

Bihar Crime News: कैमूर जिले में हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है. उधर बेगूसराय में पिछले 2 महीने लापता नाबालिग युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. पीड़ित परिजनों ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:37 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Crime News: कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है. घटना को लेकर उत्तम पटेल ने बताया कि मैं मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था. जब वापस लौट रहा था तो सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने मेरी घेराबंदी की. असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की. मुझे जान से मारने की कोशिश की गई. मेरे ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह से गाड़ी भगा कर मोहनिया लाया.

उन्होंने कहा कि ड्राइवर की सूझबूझ से मेरी जान बच पाई. उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नियम है कि किसी मुस्लिम गांव में हिंदू नेता नहीं जा सकता है. छत के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे. वे लोग मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ियों से घेर रहे थे. मेरे ऊपर हवाई फायरिंग कुल 6 राउंड फायरिंग की गई है. मेरे गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं इस मामले में भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि मोहनिया एसडीपीओ के नहीं रहने के कारण मैं घटनास्थल पर गया था. घटनास्थल की जांच की जा रही है. जो भी इस मामले में दोषी होगा, उनके ऊपर कारवाई की जाएगी.

उधर बेगूसराय में पिछले 2 महीने लापता नाबालिग युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. मामला बछवारा थाना क्षेत्र के दादूपुर पंचायत के रानी टोल का है. अब परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री से लड़की की बरामदगी की गुहार लगाई है. 

क्या है पूरा मामला एक रिपोर्ट?

यह पूरा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दादूपुर पंचायत के रानी टोल का है. यहां पर रंजीत राय की बेटी अंजली कुमारी पिछले 11 दिसंबर 2025 को लापता हो गई थी. परिजनों के अनुसार, अंजली कुमारी स्कूल गई थी और वापस ही नहीं लौटी. परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन अंजलि का कहीं कुछ पता नहीं चल सका. तब परिजनों ने थक-हार कर बछवारा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. 

ये भी पढ़ें- कैमूर में बीजेपी नेता जोखन सिंह गिरफ्तार, आलू की खेप में छिपाकर ले जा रहे थे राइफल

परिजनों की आशंका

परिजनों को आशंका है कि गांव के ही संजीव कुमार नामक व्यक्ति ने अंजली कुमारी का अपहरण कर लिया है और उसे कहीं बेच दिया है. परिजनों का कहना है कि संजीव कुमार से उनका जमीनी विवाद चल रहा था और उसने बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी दी थी. परिजनों ने अब बेगूसराय के एसपी सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को लिखित रूप से घटना से अवगत कराया है. 

कैमूर से मुकुल जायसवाल और बेगूसराय से जितेंद्र की रिपोर्ट

