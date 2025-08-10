Kaimur News: सड़क हादसे में देवर-भाभी की दर्दनाक मौत, कैमूर में ये घटना रुला देगी
Kaimur News: सड़क हादसे में देवर-भाभी की दर्दनाक मौत, कैमूर में ये घटना रुला देगी

Kaimur Latest News: कैमूर जिले में रक्षाबंधन पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार को दो लोगों की मौत हो गई. दरअसल, देवर अपनी भाभी को लेकर उसके मायके राखी का पर्व मनाने गया था. इस बीच हादसे में दोनों की जान चली गई.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 10, 2025, 08:29 AM IST

Kaimur/कैमूर: रक्षाबंधन के पर्व पर एक परिवार में मातम छा गया. कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कर्मनाशा चांद नहर पर एक भीषण सड़क हादसे में देवर और भाभी की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. मृतक दोनों एक ही परिवार के हैं- भुल्लन राय का पुत्र ऋषिकेश राय, उम्र 24 वर्ष, और उनके बड़े भाई शशिकांत राय की पत्नी लक्ष्मीना देवी, उम्र 30 वर्ष थी. 

भाई-बहन के खुशियों के पर्व पर शोक की लहर

यह दुखद घटना रक्षाबंधन के दिन हुई, जब भाई-बहन के खुशियों के पर्व पर शोक की लहर दौड़ पड़ी है. घटना की सूचना मिलते ही दुर्गावती पुलिस और ग्रामीणों की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना की खबर सुनते ही बसपा नेता सतीश यादव उर्फ पिंटू और बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह भी पीड़ित परिवार को ढांढस देने पहुंचे.

मृतक के बड़े भाई लक्की राय ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर उनकी भाभी अपने छोटे भाई को लेकर अपने मायके राखी बांधने गई थीं. लौटते समय कर्मनाशा चांद नहर पर किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. जिससे दोनों नहर में गिर गए. 

लोगों ने इन लोगों का पहचान किया

उन्होंने कहा कि उधर से गुजर रहे लोगों ने इन लोगों का पहचान किया. फिर इलाज करने के लिए यूपी के चंदौली अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. अब दोनों शव घर लाए जा चुके हैं और पुलिस भी पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा करने में जुटी है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

Kaimur News: सड़क हादसे में देवर-भाभी की दर्दनाक मौत, कैमूर में ये घटना रुला देगी
