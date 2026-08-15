/काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे 5 दोस्तों के साथ हादसा, कैमूर में कार-ट्रक की टक्कर में 2 की मौत

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कैमूर जिला के दुर्गावती राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रक से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.
कार-ट्रक की भिड़ंत में दो की मौत, तीन घायल
हादसे के शिकार सभी पांचों युवक अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत शंभुआटेल गांव के रहने वाले हैं. मृतकों की पहचान रंजीत कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में हुई है. वहीं, घायलों में अक्षय कुमार (23), आदित्य कुमार (25) और कुंदन कुमार (23) शामिल हैं.
दुर्गावती हाईवे पर यह दुर्घटना घट गई
घायलों के अनुसार, वे सभी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद वाराणसी पहुंचे थे. काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन संपन्न कर सभी कार से अपने गांव लौट रहे थे, तभी दुर्गावती हाईवे पर यह दुर्घटना घट गई.
तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी
घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने रंजीत कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल अभिषेक कुमार ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया. बाकी तीनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
बेगूसराय में NH-31 पर हादसे ने छीना परिवार का इकलौता सहारा
वहीं, बेगूसराय जिला में NH-31 पर 15 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को एक भीषण सड़क हो गया. इस सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई. इस मौत के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया है. घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा नया टोला की है. मृतक व्यक्ति की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा नया टोला, वार्ड संख्या-10 निवासी अयोध्या महतो के पुत्र बौकु महतो के रूप में हुई है.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल