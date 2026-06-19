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स्कूल से बाहर पैर रखते ही कटेगी सैलरी! बिहार में अब AI से होगी शिक्षकों की हाजिरी की निगरानी, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

Education Minister Mithilesh Tiwari: बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के युक्तिकरण, डिजिटल उपस्थिति और नए पाठ्यक्रम विकल्पों से शैक्षणिक स्तर सुधारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:54 PM IST
स्कूल से बाहर पैर रखते ही कटेगी सैलरी! बिहार में अब AI से होगी शिक्षकों की हाजिरी की निगरानी, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान
Image Credit: बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, बदलेंगे सरकारी स्कूल

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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