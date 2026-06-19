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कैमूर जिले के मोहनिया सनातन संस्कृति चेतना परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत किया गया. मंच से जनता और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प दोहराया. अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि समाज और बच्चों को शिक्षित करना ही सरकार का असली काम है. उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग में 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत हर समस्या का निवारण 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी.
शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर मंत्री ने साफ किया कि अब 'एआई मॉनिटरिंग' और डिजिटल माध्यम से हाजिरी की निगरानी की जाएगी. विद्यालय परिसर से बाहर जाने वाले शिक्षकों की अनुपस्थिति स्वतः दर्ज हो जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है, इसलिए उनके दिमाग की मैपिंग कर सही दिशा दी जाएगी. आगामी 25 तारीख के बाद छात्रों को 30 नए पाठ्यक्रम विकल्प दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ सकें.
मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम और आईटी मैनेजर्स के जरिए इन स्कूलों की जांच कराई जा रही है, ताकि इनकी बुनियादी कमियों को 'ई-शिक्षाकोष' डैशबोर्ड पर अपलोड कर सुधारा जा सके. इसके अलावा, राज्य के 800 से अधिक स्कूलों को 'पीएम श्री योजना' और प्रत्येक प्रखंड में 'मॉडल स्कूल' और डिग्री कॉलेज के जरिए अपग्रेड किया जा रहा है.
इस दौरान मंत्री ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम-कानून सबके लिए बराबर हैं. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सरकार का एकमात्र लक्ष्य बिहार के शैक्षणिक गौरव को वापस लाना है.
रिपोर्ट:मुकुल जायसवाल