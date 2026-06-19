कैमूर जिले के मोहनिया सनातन संस्कृति चेतना परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत किया गया. मंच से जनता और शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प दोहराया. अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि समाज और बच्चों को शिक्षित करना ही सरकार का असली काम है. उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभाग में 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत हर समस्या का निवारण 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी.