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कैमूर में खाद के लिए हाहाकार, धूप में तड़पते किसान, सोता प्रशासन!

Kaimur Latest News: मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी खुद जांच के लिए बिस्कोमान भवन पहुंचीं. उन्होंने वहां की भयावह स्थिति का जायजा लिया और किसानों की आपबीती सुनी. किसानों ने बताया कि वे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कई लोग तो गर्मी के कारण बेहोश तक हो रहे हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 18, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:42 PM IST
कैमूर में खाद के लिए हाहाकार, धूप में तड़पते किसान, सोता प्रशासन!
Image Credit: कैमूर में खाद के लिए किसान धूप में परेशान

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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