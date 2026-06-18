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Kaimur News: कैमूर जिला के बाजार समिति मोहनिया स्थित बिस्कोमान भवन इस समय अव्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनहीनता का अखाड़ा बना हुआ है. चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों किसान यूरिया और डीएपी खाद के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि इस तपती गर्मी में भी प्रशासन द्वारा न तो पेयजल की कोई व्यवस्था की गई है और न ही धूप से बचाव के लिए कोई शेड लगाया गया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी खुद जांच के लिए बिस्कोमान भवन पहुंचीं. उन्होंने वहां की भयावह स्थिति का जायजा लिया और किसानों की आपबीती सुनी. किसानों ने बताया कि वे घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कई लोग तो गर्मी के कारण बेहोश तक हो रहे हैं, लेकिन खाद विक्रेताओं का रवैया बेहद उदासीन है.
एसडीएम रत्ना प्रियदर्शनी ने जनता और किसानों के बयानों को आधार बनाते हुए खाद विक्रेता की इस मनमानी और लापरवाही को अक्षम्य अपराध करार दिया. उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गैर-जिम्मेदार खाद विक्रेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने तुरंत टोकन सिस्टम लागू करने, कतारों को सुव्यवस्थित करने के लिए पुलिस बल तैनात करने और टेंट और पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
बता दें कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बिस्कोमान के कर्मचारी किसानों को खाद वितरित करने के बजाय बेफिक्र होकर अपने मोबाइल में व्यस्त दिखाई दे रहे थे. इस लापरवाही के कारण भूखे-प्यासे किसानों में भारी आक्रोश फैल गया और वहां जमकर हंगामा हुआ.
रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल