/बेखौफ अपराधियों ने मोहनिया में खेत की सिंचाई कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया थाना पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में जुटी है. वहीं, अस्पताल के चिकित्सक डॉ. के.पी. सिंह ने बताया कि गोली लगने से मरीज की बांह में गंभीर चोट आई है और हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है. एक्स-रे और अन्य चिकित्सीय जांच के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल उनका इलाज जारी है.