/बेखौफ अपराधियों ने मोहनिया में खेत की सिंचाई कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर

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Kaimur News: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना क्षेत्र के नावागांव में खेत की रखवाली और पटवन कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. गोली उनकी बांह में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल अनुमंडल अस्पताल, मोहनिया लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है.
घायल बुजुर्ग की पहचान मोहनिया थाना क्षेत्र के नावागांव निवासी स्वर्गीय बालगोविंद सिंह के पुत्र रामदुलार सिंह के रूप में हुई है. घायल के पुत्र मुन्ना सिंह ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई पुरानी रंजिश या विवाद नहीं है. उन्होंने बताया कि उनके पिता खेत में धान की फसल का पटवन कर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी.
घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया थाना पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और गोलीबारी के कारणों का पता लगाने में जुटी है. वहीं, अस्पताल के चिकित्सक डॉ. के.पी. सिंह ने बताया कि गोली लगने से मरीज की बांह में गंभीर चोट आई है और हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है. एक्स-रे और अन्य चिकित्सीय जांच के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल उनका इलाज जारी है.
गौरतलब है कि पिछले 72 घंटों के अंदर मोहनिया थाना क्षेत्र में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है. लगातार हो रही वारदातों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल