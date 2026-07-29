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बेखौफ अपराधियों ने मोहनिया में खेत की सिंचाई कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर

Kaimur News: कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के नावागांव में खेत की रखवाली कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग रामदुलार सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया गया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:18 PM IST
बेखौफ अपराधियों ने मोहनिया में खेत की सिंचाई कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: बेखौफ अपराधियों ने मोहनिया में खेत की सिंचाई कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गोली (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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