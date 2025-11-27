Kaimur News: जमीनी विवाद में फायरिंग, मुख्य आरोपी पीयूष पांडे गिरफ्तार... पिस्तौल भी बरामद

Bihar News: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के घाटी गांव में जमीन की नापी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई. इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष के अमरनाथ तिवारी द्वारा चैनपुर थाना में मुख्य आरोपी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई. मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार घंटे के अंदर मुख्य आरोपी पीयूष पांडे को गिरफ्तार कर लिया. ये जानकारी भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने दी है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है. डीएसपी के अनुसार पीयूष पांडे पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. हाल ही में 21 नवंबर को चांद थाना क्षेत्र के महदाइच चेकपोस्ट पर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पीयूष पांडे सहित कुछ लोगों ने तस्कर को छुड़ाने की कोशिश की थी. उस मामले में भी एक्साइज विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और पीयूष पांडे नामजद अभियुक्त था.

डीएसपी ने बताया कि पीयूष पांडे एक चुनौतीपूर्ण अपराधी के रूप में उभरता जा रहा था, जिसे पुलिस की तत्परता और लगातार निगरानी की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण मिलेगा. इसके साथ ही चैनपुर थाना पुलिस ने पिछले एक महीने में दो पिस्तौल, दो कट्टा और दो रायफल सहित कुल छह हथियार बरामद किए हैं, जिनसे जुड़े मामलों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं. लगातार हो रही इन बरामदगियों से पुलिस की सक्रियता और अपराधियों पर बढ़ती सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

