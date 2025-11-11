'पहले मतदान, फिर जलपान' कैमूर में मतदान जारी, विकास और बदलाव के नाम पर डाले जा रहे वोट

Bihar chunav 2nd Phase voting: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मंगलवार सुबह कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों—रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर—में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ. सुबह सात बजे मतदान की शुरुआत के साथ ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई देने लगीं. जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के मतदाता बढ़-चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. लोगों में अपने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार और बेहतर प्रशासन के मुद्दों पर सही सरकार चुनने का उत्साह देखा जा रहा है.

सबसे खास बात यह रही कि महिलाओं में मतदान को लेकर विशेष जोश नजर आया. आदर्श मतदान केंद्र बूथ संख्या 177 पर मतदान करने पहुंचीं महिलाओं ने कहा कि पहले मतदान, फिर जलपान — और चुनें अच्छी सरकार. महिलाओं ने कहा कि इस बार वे ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहती हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए, बेटियों की शिक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था करे और क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाए.

इस बीच जी मीडिया ने भी मतदाताओं से अपील की है कि पहले मतदान करें और फिर जलपान, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके. जनता से आग्रह किया गया है कि सभी लोग अपने परिवार और आस-पड़ोस में भी अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करें.

इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से संदेश जारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदान केवल अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है.

उधर, जिला प्रशासन मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह अलर्ट मोड में है. जिला अधिकारी सुनील कुमार और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. जिले भर में कुल 1484 मतदान केंद्रों पर सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. फ्लाइंग स्क्वॉड और पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार बूथों का निरीक्षण कर रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन का लक्ष्य है कि कैमूर जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जाए. अधिकारियों का कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर मतदाता जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान करेगा.

इनपुट: नरेंद्र जयसवाल

