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मुजफ्फरपुर हादसे के बाद भभुआ में भी सख्ती देखने को मिल रही है. गर्मी के मौसम में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भभुआ प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. विभागीय गाइडलाइंस के तहत शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी (अग्निशमन) मानकों की जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है. मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए भभुआ के एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि इस मौसम में आग फैलने की आशंका काफी ज्यादा रहती है.
औचक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जांच
इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं. हाल ही में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान भगवानपुर में करीब चार होटलों सहित शहर के एसएनजी होटल, कुलवंती होटल, कुबेर होटल, एएंडए मॉल और अपना बाजार जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था जांची गई है. एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अग्निशमन विभाग के स्तर से इन सभी चिन्हित प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है. अब बारी इन नियमों के कड़ाई से अनुपालन (कम्प्लायंस) की है.
'आवश्यक उपकरणों और इंतजामों को दुरुस्त कर लें'
सभी मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अगले 15 दिनों के भीतर अपने परिसरों में फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक उपकरणों और इंतजामों को दुरुस्त कर लें. निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब या मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो विभागीय नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने बचे हुए अन्य व्यावसायिक परिसरों की भी जांच कर उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल