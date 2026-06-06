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मुजफ्फरपुर हादसे के बाद भभुआ में सख्ती: 15 दिनों में फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं किए तो सील होंगे मॉल, होटल और अस्पताल

मुजफ्फरपुर हादसे से प्रशासन ने सबक ले लिया है. इसी क्रम में भभुआ प्रशासन ने मॉल, होटल और अस्पतालों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. अगर 15 दिन में फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं किए गए तो एक्शन लिया जाएगा.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:21 PM IST
मुजफ्फरपुर हादसे के बाद भभुआ में सख्ती: 15 दिनों में फायर सेफ्टी नियम पूरे नहीं किए तो सील होंगे मॉल, होटल और अस्पताल
Image Credit: मुजफ्फरपुर हादसे के बाद भभुआ में सख्ती

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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