'आवश्यक उपकरणों और इंतजामों को दुरुस्त कर लें'

सभी मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अगले 15 दिनों के भीतर अपने परिसरों में फायर सेफ्टी से जुड़े सभी आवश्यक उपकरणों और इंतजामों को दुरुस्त कर लें. निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब या मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो विभागीय नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने बचे हुए अन्य व्यावसायिक परिसरों की भी जांच कर उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.