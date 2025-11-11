Advertisement
चैनपुर से बृज किशोर बिंद का बड़ा बयान, बोले- “जनता विकास चाहती है, बिहार में बनेगी RJD सरकार”

Bihar Chunav 2025: चैनपुर में मतदान के बाद राजद प्रत्याशी और पूर्व खनन मंत्री किशोर बिंद का कहना है कि जनता विकास चाहती है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनने वाली है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:58 PM IST

Bihar Chunav 2025: कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी और बिहार सरकार के पूर्व खनन मंत्री बृज किशोर बिंद ने अपने मत का प्रयोग किया. बता दें कि मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है और जनता पूरी मजबूती से राजद और महागठबंधन के साथ खड़ी है.

बृज किशोर बिंद ने दावा किया कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में उनकी भारी बहुमत से जीत होने वाली है. आगे उन्होंने कहा कि जनता विकास, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर मतदान कर रही है, जबकि अन्य प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि सरकार की विफल नीतियों से है.

राजद प्रत्याशी ने मतदान करने वाले लोगों अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और बिहार में एक नई सरकार बन सके, जो गरीबों, युवाओं और किसानों के हित में काम करे.

उन्होंने आगे कहा कि “हमारा चुनाव विकास के एजेंडा, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सुनवाई पर लड़ा जा रहा है, न कि जात-पात या धनबल के आधार पर. जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव निश्चित है और बिहार में बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है.”

गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण के की वोटिंग आज यानी 11 नवंबर को हो रही है. जिसके बाद सभी प्रत्यीशियों की किस्मत EVM में लॉक हो जाएगी. आपको बता दें कि 14 नवंबर को  चुनाव के परिणाम घोषित किए जाने वाले हैं. जिसके बाद ही तय हो पाएगा कि सरकार किसकी है.  

इनपुट- मुकुल जायसवाल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025

