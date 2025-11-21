शादी से पहले का वो एक घंटा, प्रेमी के घर गई प्रेमिका, 60 मिनट बाद पेड़ से लटकी मिली लाश

Kaimur News: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के गंगोडीह गांव में गुरुवार दोपहर आम के पेड़ से एक 17 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध स्थिति में लटका हुआ पाया गया. मृतका की पहचान लोहरा गांव निवासी महेंद्र बिंद की पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ जुट गई.

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतका के भाई विनोद प्रसाद ने बताया कि गंगोडीह गांव में ही उसकी बहन की शादी तय हुई थी. इसी बीच उसी गांव के मुन्ना बिंद का पुत्र बड़ाऊ बिंद उनकी बहन को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. जानकारी मिलने पर परिजन वार्ड सदस्यों और ग्रामीणों के साथ युवक के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में बातचीत के बाद समझौता हुआ. इस दौरान ज्योति ने कहा कि वह अब अपने घर नहीं जाएगी और वही रहने की इच्छा जाहिर की. परिजन उसे वही छोड़कर वापस घर लौट आए.

परिजनों के अनुसार, घर लौटने के लगभग एक घंटे बाद युवक के चाचा ने फोन कर जानकारी दी कि ज्योति ने आम के पेड़ में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. परिजन मौके पर पहुंचे तो लड़की का शव फंदे से लटका मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि किशोरी की हत्या कर उसे पेड़ पर लटका दिया गया है, ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में दहेजलोभियों का खौफनाक खेल, सोने की चेन के लिए ले ली बहु की जान

चैनपुर थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है. मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:गैंगवार में गई प्रेम यादव की जान, झरिया गोलीकांड में बड़ा खुलासा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!