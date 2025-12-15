नाव में सवार खुशियां पलभर में हुईं खामोश, दादा-पोती की मौत से गांव में पसरा मातम

Bihar News: बिहार कटिहार जिले से एक हृदयविदारक हादसे की खबर सामने आई है. अमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर बहरसाल गांव में टीन की छोटी नाव से पोखर पार करने के दौरान दादा और उसकी दो वर्षीय पोती की डूबकर मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मकई के खेत जाने के दौरान हुआ हादसा

मृतकों की पहचान गोविंदपुर बहरसाल गांव निवासी 49 वर्षीय अशोक मंडल और उसकी दो वर्षीय पोती रुचिता मंडल के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि महानंदा नदी में बाढ़ आने के बाद नदी के समीप एक बड़ा पोखर बन गया है. रोजमर्रा की तरह अशोक मंडल रविवार सुबह करीब 9 बजे अपनी पोती रुचिता को साथ लेकर टीन की छोटी नाव से पोखर पार कर अपने मकई के खेत जा रहे थे. इसी दौरान नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिससे दोनों पानी में गिर पड़े और देखते ही देखते डूब गए.

ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर निकाले शव

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद पोखर से दोनों के शव बाहर निकाले. इस दौरान घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. मासूम बच्ची और उसके दादा को एक साथ मृत अवस्था में देखकर हर आंख नम हो गई.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

घटना के बाद मृतकों के स्वजन दोनों शवों को लेकर अमदाबाद थाना पहुंचे. अपर थानाध्यक्ष विजय कुमार राम ने बताया कि परिजनों से मिली सूचना के आधार पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है. इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. एक ही घर से दादा और पोती की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. मृतक के घर पर महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में हर कोई इस घटना से स्तब्ध नजर आ रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता देने की मांग की है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार