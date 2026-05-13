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सिर गायब, शरीर के टुकड़े... क्या कैमूर में कोई सीरियल किलिंग हो रही है?

Kaimur News: कैमूर जिले में रविवार को मिले दो शवों के टुकड़ों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि मंगलवार देर शाम रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के पास फिर से दो प्लास्टिक के बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 13, 2026, 08:32 AM IST

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सिर गायब, शरीर के टुकड़े... क्या कैमूर में कोई सीरियल किलिंग हो रही है? (Photo-AI)
सिर गायब, शरीर के टुकड़े... क्या कैमूर में कोई सीरियल किलिंग हो रही है? (Photo-AI)

Kaimur Crime News: कैमूर जिले में कानून-व्यवस्था को अपराधी खुले आम चुनौती देत रहे हैं. अपराधियों ने कैमूर को शव का डंपिंग यार्ड बना दिया है. लगातार सिर कटे शव मिल रहे हैं. सिर कटे शव लगातार मिलने से जिले में खौफनाक मंजर पैदा कर दिया है. अभी 10 मई, 2026 दिन रविवार को मिले दो शवों के टुकड़ों की गुत्थी अभी अनसुलझी ही थी कि 12 मई, 2026 दिन मंगलवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के पास फिर से दो बोरों में इंसान के शरीर के कटे हुए अंग मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. 

अब सवाल उठ रहा है कि क्या कैमूर जिला इन दिनों अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है? जो पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है. चलिए दोनों घटनाओं के बारे में बारी-बारी से जानते हैं. आखिर ये शव कहां और कब मिले हैं? 

12 मई, 2026 दिन मंगलवार
मंगलवार देर शाम रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के पास फिर से दो प्लास्टिक के बोरों में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटनास्थल पर पहुंचे कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला और मोहनिया डीएसपी सहित भारी पुलिस बल मामले की जांच में जुटा है. 

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स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, खाद के बोरों में बंद ये अंग एक पुरुष और एक महिला के प्रतीत हो रहे हैं, जिनके सिर गायब हैं. दोनों बोरे एक-दूसरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंके गए थे. पुलिस फिलहाल इस बात को कन्फर्म नहीं कर पाई है कि ये अंग रविवार को मिले शवों के ही हिस्से हैं या किसी नई वारदात की ओर इशारा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सिर गायब, शरीर के टुकड़े बोरों में बंद, शव मिलने से दहला कैमूर

10 मई, 2026 दिन रविवार
कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी के किनारे दो लावारिस सूटकेस और क्षत-विक्षत शव मिला था. स्थानीय ग्रामीणों ने रविवार सुबह नदी के पास दो संदिग्ध सूटकेस देखा था, जिनसे दुर्गंध आ रही थी. पास जाकर देखने पर पता चला कि उनमें मानव शरीर के कटे हुए अंग भरे हुए थे. शवों की स्थिति अत्यंत भयावह थी. अपराधियों ने बेरहमी से अंगों को काटकर सूटकेस में भरा और सबूत छिपाने की नियत से उन्हें यहां फेंक दिया था. आशंका जताई जा रही थी कि मृतकों में एक बच्चा और एक वयस्क शामिल थे.

कैमूर एसपी हरमोहन शुक्ला ने घटनास्थल का मुआयना किया था. एसपी ने कहा था कि ग्रामीणों की तरफ से दुर्गावती नदी में शरीर के कुछ हिस्से तैरते हुए देखे जाने की सूचना मिली थी. हमारी फॉरेंसिक और फोटोग्राफिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. नदी से दो सूटकेस बरामद हुए हैं जिनमें हाथ, पैर और धड़ जैसे शरीर के कई अंग मिले थे. शव काफी हद तक डीकंपोज (गल चुके) हो चुके थे.

यह भी पढ़ें: हाथ, पैर और धड़ से लेकर शरीर के काटे गए थे हर अंग, सूटकेस खोलते ही कांप उठी पुलिस!

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