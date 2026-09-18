/कैमूर में भीषण सड़क हादसा: दो बाइक पर जा रहे 5 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, 3 की मौके पर ही मौत

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, ये युवक किसी काम से मोहनिया जा रहे थे. दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन का ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा. जरूरी पुलिस औपचारिकताएं और जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजने की तैयारी चल रही है. मोहनिया के DSP दयानंद कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बाघिनी गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.