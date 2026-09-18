/कैमूर में भीषण सड़क हादसा: दो बाइक पर जा रहे 5 युवकों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा, 3 की मौके पर ही मौत

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मोहनिया थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल से दसौटी से मोहनिया जा रहे कुछ युवकों के साथ एक दुखद सड़क हादसा हुआ. दसौटी गांव से मोहनिया की ओर दो मोटरसाइकिलों पर कुल पांच लोग जा रहे थे, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.
हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंची टीम
घटना की जानकारी मिलने पर, मोहनिया स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) आलोक कुमार और पुलिस की एक टीम हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों को बरामद किया और उन्हें मोहनिया के सब-डिविजनल अस्पताल पहुंचाया.
पुलिस ने की मृतकों की पहचान
पंचनामा और परिजनों के बयान के आधार पर मृतकों की पहचान ग्राम बधिनी, थाना मोहनिया, जिला कैमूर निवासी के रूप में हुई है. दिल खुवाराय (उम्र लगभग 16 वर्ष), पिता - जैनुद्दीन राय, बिट्टू कुमार (उम्र लगभग 18 वर्ष), पिता - रामाशंकर चौधरी, विकास कुमार उर्फ विकास कुमार चौधरी (उम्र लगभग 18 वर्ष).
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, ये युवक किसी काम से मोहनिया जा रहे थे. दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन का ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा. जरूरी पुलिस औपचारिकताएं और जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजने की तैयारी चल रही है. मोहनिया के DSP दयानंद कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बाघिनी गांव के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल