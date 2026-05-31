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कैमूर में 'लुटेरी दुल्हन'; गिरोह का शिकार हुआ जयपुर का मनोज, जानिए शादी के नाम पर ठगी का पूरा मामला

Kaimur News: कैमूर जिले के भभुआ में शादी के नाम पर राजस्थान के युवक से 2 लाख रुपए लूट होने की खबर सामने आई है. पीड़ित युवक की आपबीती सुनने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  MUKUL JAISLWAL |Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 31, 2026, 10:48 PM IST

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कैमूर में 'लुटेरी दुल्हन'; गिरोह का शिकार हुआ जयपुर का मनोज
कैमूर में 'लुटेरी दुल्हन'; गिरोह का शिकार हुआ जयपुर का मनोज

Kaimur News: कैमूर जिले के भभुआ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहा राजस्थान के एक युवक को झांसा देकर न सिर्फ दो लाख रुपये ठग लिए गए, बल्कि शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन फिल्मी अंदाज में फरार हो गई.

क्या है पूरा मामला?
राजस्थान के जयपुर स्थित विद्याधर नगर निवासी मनोज कुमार ने रविवार सुबह भभुआ थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. मनोज के मुताबिक, भभुआ के अखलासपुर गांव निवासी परशुराम बिंद ने शादी कराने के नाम पर उसे बिहार बुलाया था. शनिवार को भभुआ हवाई अड्डे के पास एक मकान में मोहनिया थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव की रहने वाली रितिका नामक लड़की से मनोज की शादी कराई गई. इस शादी के एवज में बिचौलियों ने युवक से दो लाख रुपये ऐंठ लिए.

रास्ते में मारपीट और दुल्हन का अपहरण
ठगी का असली खेल शादी के बाद शुरू हुआ. शनिवार देर रात जब मनोज अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा कराकर ट्रेन पकड़ने मोहनिया स्टेशन जा रहा था, तभी मरीचाव गेट के पास लड़की की मां ने गाड़ी रुकवाई. गाड़ी रुकते ही अचानक तीन बाइकों पर सवार 6 बदमाश वहां पहुंचे. उन्होंने मनोज और उसके साथ आए लोगों के साथ मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए.

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यह भी पढ़ें: सिवान गुड्डू हत्याकांड: पुलिस ने हथियार-कारतूस के साथ दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना के वक्त उसी रास्ते से गुजर रहे भभुआ विधायक भरत बिंद ने जब सड़क पर भीड़ और हंगामा देखा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई. पीड़ित युवक की आपबीती सुनने के बाद विधायक ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सभी पक्षों को थाने ले आई है. पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

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