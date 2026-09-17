/पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाए गए फौजी की सांसें थमीं, ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्काजाम, फांसी की मांग

सेना के जवान शत्रुघन यादव को जिंदा जलाकर मार दिए जाने की घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. इलाज के दौरान जवान की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने रामगढ़ मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई. ग्रामीणों के अनुसार, थाना प्रभारी की ओर से इस केस में न्याय दिलाने को लेकर कुछ सहयोग नहीं किया गया. एसपी के यहां हम लोगों ने मुलाकात किया तो उनके कहने के बाद थाना प्रभारी ने एक्शन लिया लेकिन वह ढीला ढाला रहा इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए.