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पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाए गए फौजी की सांसें थमीं, ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्काजाम, फांसी की मांग

Jawan Shatrughan Yadav Dies: कैमूर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सहुका गांव के रहने वाले आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई. उन्होंने लखनऊ के मिलिट्री अस्पताल में 16 सितंबर, 2026 बुधवार देर रात अंतिम सांस ली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 17, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:16 PM IST
पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाए गए फौजी की सांसें थमीं, ग्रामीणों ने सड़क पर किया चक्काजाम, फांसी की मांग
Image Credit: आर्मी जवान शत्रुघन यादव की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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