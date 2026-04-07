बिहारः एंबुलेंस नहीं मिलने से कैमूर में महिला की मौत, मगध मेडिकल कॉलेज की पोल भी खुली

Bihar Health Department: कैमूर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक दर्दनाक घटना मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में सामने आई है. यहां अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता और एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण एक प्रसूता को अपनी जान गंवानी पड़ी. पीड़ित परिजनों के अनुसार, एक महिला को प्रसव के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया गया था. प्रसव सुरक्षित होने के कुछ समय बाद महिला को अचानक ब्लीडिंग होने लगी. स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे वाराणसी (बनारस) के लिए रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है कि इस आपात स्थिति में अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में आनाकानी की.

पीड़ित परिजन ने बताया कि हमने बार-बार स्थानीय या नजदीकी बड़े अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस की गुहार लगाई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने सीधे बनारस के अलावा कहीं और के लिए एम्बुलेंस देने से मना कर दिया. मरीज की हालत गंभीर होती देख परिजन उसे मजबूरी में एक सीएनजी ऑटो (टेम्पो) से लेकर बनारस के लिए निकले. परिजनों की यह जद्दोजहद भी काम न आई. एम्बुलेंस के अभाव में समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला ने टोल प्लाजा के पास रास्ते में ही दम तोड़ दिया. परिजनों का कहना है कि अगर अस्पताल ने समय पर एम्बुलेंस दी होती या मरीज को नजदीकी अस्पताल ले जाने में सहयोग किया होता, तो शायद उसकी जान बच सकती थी.

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पोल खुली!

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद ग्रामीणों में अस्पताल प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है और उन्होंने लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं दूसरी ओर गया में स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर भी एंबुलेंस नहीं प्रदान करने का आरोप लगा है. आरोप है कि अस्पताल में स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिलने के कारण एक युवक को अपनी बीमार दादी को स्कूटी से ही दूसरे प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा. जानकारी के अनुसार, प्यारी देवी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उनके पोते द्वारा मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने के बाद न तो मरीज को तुरंत उचित इलाज मिला और न ही डॉक्टर समय पर उपलब्ध थे.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर-नवादा में सड़क हादसे ने खोल दी शराबबंदी की पोल, पुलिस पर भी उठे सवाल!

मरीज की स्थिति बिगड़ती देख परिजनों ने दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया. इस दौरान जब मरीज को ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन से एंबुलेंस या स्ट्रेचर मांगा गया, तो कथित रूप से यह कह दिया गया कि उनके पास दोनों साधन (एंबुलेंस और स्ट्रेचर) उपलब्ध नहीं है. मजबूरी में युवक ने अपनी दादी को स्कूटी पर बैठाया और उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है.

परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते और अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं मिल जातीं, तो उन्हें इस तरह जोखिम उठाकर मरीज को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती. उनका कहना है कि यह घटना न केवल अस्पताल की लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी है. इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन ने अलग रुख अपनाया है. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. किशोर कुमार सिंह ने कहा कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्पताल में स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

कैमूर से नरेंद्र जायसवाल और गयाजी से जयप्रकाश की रिपोर्ट