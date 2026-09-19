/वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा कैमूर एयरपोर्ट! 161 एकड़ जमीन चिह्नित कर भेजा गया प्रस्ताव

राज्य चुनें
कैमूर जिले में हवाई सेवा शुरू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया काफी तेज हो गई है. जिला प्रशासन द्वारा रामपुर प्रखंड के रामपुर, सबार और पाली मौजा में 161 एकड़ भूमि चिह्नित कर नागरिक उड्डयन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है. यह भूमि निर्माणाधीन वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के बिल्कुल पास स्थित है. कैमूर के जिलाधिकारी कुमार अनुराग ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की ओर से कुछ तकनीकी फिजिबिलिटी स्टडी और विवरण मांगे गए हैं.
कैमूर और रोहतास दोनों ही क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
जिला प्रशासन इन सभी दस्तावेजों और रिपोर्ट को तैयार करने में जुटा है, जिसे अगले एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेज दिया जाएगा. डीएम के अनुसार, इस स्थान के चयन से कैमूर और रोहतास दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा. यह स्थल भभुआ मुख्य शहर और प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि करमचट डैम से मात्र 5-6 किलोमीटर दूर है.
आपात स्थिति में मिलेगी काफी मदद
कैमूर में एयरपोर्ट बनने से सीधे बड़े महानगरों से जुड़ाव होगा. इससे न केवल क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. साथ ही, गंभीर मरीजों को आपात स्थिति में बड़े शहरों तक ले जाना आसान हो जाएगा. प्रशासन को उम्मीद है कि नागरिक उड्डयन विभाग से जल्द ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी, जिसके बाद आगे की निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
मिल सकेगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान
बता दें कि इस एयरपोर्ट के खुलने से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम, कर्कटगढ़, दुर्गावती जलाशय और तेलहर कुंड जैसे पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल सकेगी. इससे यहां के लोगों में भी खुशी की लहर है.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल