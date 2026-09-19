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वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा कैमूर एयरपोर्ट! 161 एकड़ जमीन चिह्नित कर भेजा गया प्रस्ताव

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के कैमूर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सकता है. जिला प्रशासन सभी दस्तावेजों और रिपोर्ट को तैयार करने में जुटा है, जिसे अगले एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेज दिया जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 19, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:39 PM IST
वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा कैमूर एयरपोर्ट! 161 एकड़ जमीन चिह्नित कर भेजा गया प्रस्ताव
Image Credit: वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा कैमूर का एयरपोर्ट! (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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