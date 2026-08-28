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कैमूर में आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद, ग्रामीण ने 2022 से कार्ड नहीं मिलने का लगाया आरोप

Kaimur News: कैमूर के भभुआ प्रखंड की कैथी पंचायत में आयुष्मान/स्मार्ट कार्ड को लेकर विवाद सामने आया है. ग्रामीण श्रीराम सिंह ने 2022 में कार्ड बनने के बावजूद अब तक भौतिक कार्ड नहीं मिलने का आरोप लगाया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:22 AM IST
कैमूर में आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद, ग्रामीण ने 2022 से कार्ड नहीं मिलने का लगाया आरोप
Image Credit: कैमूर में आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद, ग्रामीण ने 2022 से कार्ड नहीं मिलने का लगाया आरोप

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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