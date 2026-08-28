/कैमूर में आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद, ग्रामीण ने 2022 से कार्ड नहीं मिलने का लगाया आरोप

जी मीडिया से बातचीत में कैथी पंचायत के बगैचा गांव निवासी श्रीराम सिंह ने बताया कि वह लंबे समय से अपने और अपने बेटों आदित्य, सोनू और सनी के स्मार्ट कार्ड के लिए पंचायत भवन और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही उनका कार्ड बन चुका था, लेकिन आज तक उन्हें कार्ड नहीं मिला. श्रीराम सिंह का आरोप है कि जब भी वह कार्ड मांगने पंचायत भवन पहुंचते हैं, तो उन्हें निजी दुकानों पर जाकर पैसे देकर कार्ड निकलवाने की बात कही जाती है.