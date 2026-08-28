/कैमूर में आयुष्मान कार्ड को लेकर विवाद, ग्रामीण ने 2022 से कार्ड नहीं मिलने का लगाया आरोप

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Kaimur News:बिहार के कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड की कैथी पंचायत भवन में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक पीड़ित ग्रामीण अपने आयुष्मान/स्मार्ट कार्ड की मांग को लेकर पहुंचा. ग्रामीण ने आरोप लगाया कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड वर्ष 2022 में ही बन चुका है, लेकिन अब तक उसे भौतिक कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. वहीं, पंचायत के मुखिया ने ग्रामीण के आरोपों को खारिज करते हुए उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया.
जी मीडिया से बातचीत में कैथी पंचायत के बगैचा गांव निवासी श्रीराम सिंह ने बताया कि वह लंबे समय से अपने और अपने बेटों आदित्य, सोनू और सनी के स्मार्ट कार्ड के लिए पंचायत भवन और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही उनका कार्ड बन चुका था, लेकिन आज तक उन्हें कार्ड नहीं मिला. श्रीराम सिंह का आरोप है कि जब भी वह कार्ड मांगने पंचायत भवन पहुंचते हैं, तो उन्हें निजी दुकानों पर जाकर पैसे देकर कार्ड निकलवाने की बात कही जाती है.
वहीं, मामले को लेकर कैथी पंचायत के मुखिया अनिल कुमार सिंह ने ग्रामीण के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. मुखिया ने कहा कि श्रीराम सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनके स्तर से किसी भी योजना का कोई काम लंबित नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण अक्सर हाथ में कागजात लेकर पंचायत भवन आते-जाते रहते हैं. मुखिया के अनुसार पंचायत भवन में आय, जाति, निवास, आयुष्मान कार्ड और पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं.
रिपोर्ट: नरेंद्र जायसवाल