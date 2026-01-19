कैमूर में बड़ा जमीन घोटाला! वन्यजीव अभयारण्य की सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री डीएम ने दिए सख्त निर्देश

Kaimur News: कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल अंतर्गत चुवां मौजा में वन विभाग की करीब साढ़े 62 डिसमिल सरकारी भूमि की अवैध बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है. यह भूमि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, जहां किसी भी प्रकार की निजी खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. हैरानी की बात यह है कि इस वन भूमि की न केवल रजिस्ट्री कर दी गई, बल्कि गलत तरीके से जमाबंदी भी कायम कर दी गई थी. यह पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में

इस मामले का खुलासा जी मीडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद हुआ, जिसके बाद जिला अधिकारी नितिन कुमार सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया. डीएम के निर्देश पर एडीएम और जिला निबंधक द्वारा संयुक्त जांच कराई गई. जांच के दौरान स्पष्ट हुआ कि गलत मंशा के तहत वन विभाग की सरकारी भूमि का निबंधन किया गया और राजस्व अभिलेखों में जानबूझकर त्रुटियां की गईं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना है.

जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू

जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि जमाबंदी कायम होने के बावजूद यह पूरी प्रक्रिया अवैध है और कानूनन मान्य नहीं है. जिला अधिकारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि एडीएम कोर्ट में जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही, उस समय पदस्थापित संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिनकी लापरवाही सामने आई है.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम नितिन कुमार सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि, विशेषकर वन एवं अभयारण्य क्षेत्र की जमीन की खरीद-बिक्री या जमाबंदी पूरी तरह गैरकानूनी है. राजस्व विभाग ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है. दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रिपोर्ट: मकुल जायसवाल