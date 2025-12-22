कैमूर में शीतलहर का कहर, 9 डिग्री पर सिमटा पारा; अलाव बना ठंड से जूझते लोगों का आखिरी सहारा

Kaimur cold wave: बिहार के कैमूर जिले में शीतलहर ने जनजीवन की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है. न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. कड़ाके की ठंड और घने कुहासे के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. बेहद जरूरी काम न हो तो बाहर निकलना लोग टाल रहे हैं. सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है.

भभुआ में जगह-जगह अलाव से राहत

भभुआ शहर में ठंड से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद और अंचलाधिकारी की ओर से 7 से 8 प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. इन जलते अलावों के पास राहगीर, मजदूर और जरूरतमंद लोग ठंड से राहत पा रहे हैं. अलाव जलते देख लोगों को सर्दी से कुछ हद तक निजात मिल रही है और वे राहत की सांस ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पटना में 3 दिनों से सूरज गायब! घने कोहरे की चादर में लिपटे बिहार के कई जिले

Add Zee News as a Preferred Source

सदर अस्पताल में अलाव बना मरीजों के परिजनों का सहारा

सदर अस्पताल, भभुआ में भी ठंड का असर साफ देखा जा रहा है. देर रात तक मरीजों के परिजन बच्चों और बुजुर्गों के इलाज के दौरान अलाव तापते नजर आ रहे हैं. तीन दिन के बच्चे का इलाज कराने पहुंचीं मीना देवी ने बताया कि ठंड काफी बढ़ गई है. बच्चे को दिखाने के लिए अस्पताल आए हैं और रात भर अलाव तापना ही बचाव का एकमात्र जरिया है, जिससे कुछ राहत मिलती है. वहीं, अपने बच्चे की गंभीर हालत के कारण अस्पताल में भर्ती कराने आए अरुण कुमार ने कहा कि ठंड और कुहासा बहुत बढ़ गया है. अलाव के बिना रात काटना बेहद मुश्किल हो गया है.

आने वाले कई दिनों तक ठंड और तेज होने की चेतावनी

रात के समय सदर अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन जलते अलाव के चारों ओर मरीजों के परिजन ठंड से बचने के लिए जमा हो जाते हैं. मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों तक ठंड और तेज होने की चेतावनी दी है. शीतलहर के चलते स्कूल बंद हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है और सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप सा नजर आ रहा है. ऐसे में अलाव ही लोगों के लिए ठंड से जूझने का सबसे बड़ा सहारा बन गया है.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल